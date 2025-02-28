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Kızım dedesini daha iyi tanıyacak

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#Ferhan Şensoy#Müjgan Ferhan Şensoy#Elif Durdu Şensoy
Kızım dedesini daha iyi tanıyacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 11:44

Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un hayatını konu alan belgeselin çekimlerine Ses Tiyatrosu’nda başlandı.

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Şensoy’un 26 Şubat’taki doğum gününde Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen özel etkinlikte hem sanatçı anıldı hem de belgesel projesine dair detaylar paylaşıldı.

Buluşmaya Ferhan Şensoy’un kızları Müjgan Ferhan Şensoy, Neriman Derya Şensoy ile eşi Elif Durdu Şensoy da katıldı. Müjgan Ferhan Şensoy duygularını şu cümlelerle paylaştı:

“Çok heyecanlı ve mutluyuz. Belgeselle ilgili olarak, bu yapım ekibinin babamla daha önce konuşmuş olmaları içimizi rahatlatıyor. Benim için önemli olan bir başka konu da şimdi 3 yaşında olan kızımın büyüdüğünde dedesini bu belgeselle tanıyacak olması. Tabii ki Ferhan Şensoy’un bir sürü eseri var. Onları okuyacak, öğrenecek ama böyle geniş kapsamlı, yakınlarının onu anlattığı bir belgesel olması ‘Bak işte senin deden buydu’ demek için çok anlamlı.”

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Kızım dedesini daha iyi tanıyacak



YÖNETMEN: ‘HAYALİMDİ’

Belgeselin yönetmeni Selçuk Metin de “Bu belgesel benim en büyük hayallerimden biriydi. Genç kuşakların Ferhan Şensoy’u tanıması çok önemli. Umarım onu en iyi şekilde anlatır ve yansıtırız” diye konuştu. ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunda hazırlanan belgeselin prömiyeri, eylül ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

 

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#Ferhan Şensoy#Müjgan Ferhan Şensoy#Elif Durdu Şensoy

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