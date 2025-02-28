Kızım dedesini daha iyi tanıyacak

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Şensoy’un 26 Şubat’taki doğum gününde Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen özel etkinlikte hem sanatçı anıldı hem de belgesel projesine dair detaylar paylaşıldı.

Buluşmaya Ferhan Şensoy’un kızları Müjgan Ferhan Şensoy, Neriman Derya Şensoy ile eşi Elif Durdu Şensoy da katıldı. Müjgan Ferhan Şensoy duygularını şu cümlelerle paylaştı:

“Çok heyecanlı ve mutluyuz. Belgeselle ilgili olarak, bu yapım ekibinin babamla daha önce konuşmuş olmaları içimizi rahatlatıyor. Benim için önemli olan bir başka konu da şimdi 3 yaşında olan kızımın büyüdüğünde dedesini bu belgeselle tanıyacak olması. Tabii ki Ferhan Şensoy’un bir sürü eseri var. Onları okuyacak, öğrenecek ama böyle geniş kapsamlı, yakınlarının onu anlattığı bir belgesel olması ‘Bak işte senin deden buydu’ demek için çok anlamlı.”

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