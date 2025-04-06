×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Kızım amcasına vokal yapacak

Güncelleme Tarihi:

#Ozan Doğulu#Arya Doğulu #Kenan Doğulu
Kızım amcasına vokal yapacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 10:38

Ünlü DJ ve prodüktör Ozan Doğulu, “Bambaşka Sohbetler” adlı televizyon programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Doğulu, kızı Arya’nın bu yazdan itibaren amcası Kenan Doğulu’ya sahnede eşlik edeceğini söyledi: “Babalığı onlardan öğreniyorum, başta Arya olmak üzere. Arya 17 yaşında oldu, bu yazdan itibaren amcasına sahnede vokal yapacak.”

Kızım amcasına vokal yapacak



Onlarınki rap değil

Ozan Doğulu, rap müzik için şu cümleleri kurdu: “Pandemi öncesinde başlayan bir furya var, rap diyorlar kısaca. Ben rap diye düşünmüyorum, başka bir müzik tarzı türedi. Arabesk de var içinde. Bunlara alışkınız, her dönem olmuştur, çok eskiden pop müzik de yoktu Türkiye’de. Türk hafif müziği diyorlardı. Değişik değişik kafalar diyeyim, ne diyeyim? Oturup dinlemiyorum. Öyle bir müzik yapmak da içimden gelmiyor. Biz yine bildiğimizi okuyup yola devam ediyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ozan Doğulu#Arya Doğulu#Kenan Doğulu

BAKMADAN GEÇME!