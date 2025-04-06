Kızım amcasına vokal yapacak

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Doğulu, kızı Arya’nın bu yazdan itibaren amcası Kenan Doğulu’ya sahnede eşlik edeceğini söyledi: “Babalığı onlardan öğreniyorum, başta Arya olmak üzere. Arya 17 yaşında oldu, bu yazdan itibaren amcasına sahnede vokal yapacak.”