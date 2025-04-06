Kızım amcasına vokal yapacak

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 10:38
Ünlü DJ ve prodüktör Ozan Doğulu, “Bambaşka Sohbetler” adlı televizyon programına konuk oldu.
Doğulu, kızı Arya’nın bu yazdan itibaren amcası Kenan Doğulu’ya sahnede eşlik edeceğini söyledi: “Babalığı onlardan öğreniyorum, başta Arya olmak üzere. Arya 17 yaşında oldu, bu yazdan itibaren amcasına sahnede vokal yapacak.” Onlarınki rap değilOzan Doğulu
, rap müzik için şu cümleleri kurdu: “Pandemi öncesinde başlayan bir furya var, rap diyorlar kısaca. Ben rap diye düşünmüyorum, başka bir müzik tarzı türedi. Arabesk de var içinde. Bunlara alışkınız, her dönem olmuştur, çok eskiden pop müzik de yoktu Türkiye’de. Türk hafif müziği diyorlardı. Değişik değişik kafalar diyeyim, ne diyeyim? Oturup dinlemiyorum. Öyle bir müzik yapmak da içimden gelmiyor. Biz yine bildiğimizi okuyup yola devam ediyoruz.”