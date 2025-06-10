'Kızım 12 kedi ile yalnız kaldı'

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Sanatçı, bayramlarda sahneye çıkmaktan mutluluk duyduğunu belirtti:

“Bayramları hep sahnede geçirmişimdir. Bu durumdan da son derece memnunum. Ama sanki eski bayramlar yok gibi geliyor bana. Herkes tatile gidiyor. Ben de yarın İstanbul’a döneceğim. Çünkü kızım 12 kediyle baş başa kaldı. Evde çocuk bakıyor durumuna düştü. Onu bu perişan durumdan kurtarmam gerekiyor.”

Nilüfer, 31 Mayıs’ta tam 70 yaşını doldurduğunu açıkladı:

“İyi ki şarkıcılığı meslek olarak yapabildim. İyi ki o şansı ve fırsatları yakalayabildim. İyi ki 53 yıldan beri şarkılarımı hayranlarımla söylüyorum.”