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Kızı son durumunu açıkladı: Ankaralı Turgut'tan kötü haber... 'Beni bırakma baba'

Güncelleme Tarihi:

#Ankaralı Turgut#Eylem Boran#Kanser
Kızı son durumunu açıkladı: Ankaralı Turguttan kötü haber... Beni bırakma baba
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 10:28

Uzun süredir kanser ile mücadele eden Ankaralı Turgut'un sağlık durumunu kızı Eylem Boran açıkladı.

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Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Kısa sürede 13 kilo veren ve zor günler geçiren Ankaralı Turgut 5 Kasım'da entübe edildi.

Sevenleri ünlü türkücüden gelecek güzel haberi beklerken, kızı Eylem Boran 'umutlarım tükeniyor' dedi.

"Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma!"

Kızı son durumunu açıkladı: Ankaralı Turguttan kötü haber... Beni bırakma baba

"TOPLANAN PARALARI ALMAK İSTİYORLAR"

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

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Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına isyan etmişti:

"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"

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#Ankaralı Turgut#Eylem Boran#Kanser

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