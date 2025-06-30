Kız arkadaşını mekanda bırakıp kaçtı

Haberin Devamı

Akşam saatlerinde menajeriyle mekâna gelen ünlü futbolcuya ilerleyen saatlerde kız arkadaşı da eşlik etti. Saat 01.00’de sarışın arkadaşıyla mekândan çıkan Barış Alper Yılmaz, görevlilerin ‘gazeteciler var’ uyarısıyla hemen kız arkadaşının yanından ayrıldı.

25 milyon TL değerindeki lüks aracına binen futbolcu, kız arkadaşını mekânın ilerisinde gönderdi. Yürümeye başlayan sarışın güzel, yıldız futbolcuyu beklediği sırada ise bir kez daha şok yaşadı.

Haberin Devamı

Yılmaz, kız arkadaşını beklediği yerde bırakarak yoluna devam etti. Ne olduğunu anlayamayan sevgilisi ise bir süre Bebek’te yürüdükten sonra mekâna geri dönerek kendi aracıyla oradan ayrıldı.



