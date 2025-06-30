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Kız arkadaşını mekanda bırakıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Barış Alper Yılmaz#Galatasaray#Bebek
Kız arkadaşını mekanda bırakıp kaçtı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 10:25

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz önceki akşam Bebek Otel’deydi.

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Akşam saatlerinde menajeriyle mekâna gelen ünlü futbolcuya ilerleyen saatlerde kız arkadaşı da eşlik etti. Saat 01.00’de sarışın arkadaşıyla mekândan çıkan Barış Alper Yılmaz, görevlilerin ‘gazeteciler var’ uyarısıyla hemen kız arkadaşının yanından ayrıldı.

Kız arkadaşını mekanda bırakıp kaçtı

25 milyon TL değerindeki lüks aracına binen futbolcu, kız arkadaşını mekânın ilerisinde gönderdi. Yürümeye başlayan sarışın güzel, yıldız futbolcuyu beklediği sırada ise bir kez daha şok yaşadı.

Kız arkadaşını mekanda bırakıp kaçtı

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Yılmaz, kız arkadaşını beklediği yerde bırakarak yoluna devam etti. Ne olduğunu anlayamayan sevgilisi ise bir süre Bebek’te yürüdükten sonra mekâna geri dönerek kendi aracıyla oradan ayrıldı.

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#Barış Alper Yılmaz#Galatasaray#Bebek

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