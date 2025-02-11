Kız arkadaşı da içindeydi… Ünlü şarkıcının özel jeti uçakla çarpıştı!

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ABD’de son haftalarda sık sık yaşanan uçak kazalarına bir yenisi eklendi.

Bu kez Rock müziğin efsane grubu Motley Crue'nun solisti Vince Neil'e ait olduğu öğrenilen özel jet, Arizona'daki Scottsdale Havaalanı'nda başka bir uçakla çarpıştı.

#BREAKING: A Learjet 35A (N81VN) owned by Mötley Crüe’s Vince Neil crashed at Scottsdale Airport after veering off Runway 21 and striking a parked Gulfstream G200 (N199DF).



Tragically, the pilot lost their life, while four others—including Neil’s girlfriend—were injured. pic.twitter.com/TTu4rSbj0M — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) February 11, 2025

Kazaya özel jetin iniş takımlarında meydana gelen bir arızanın sebep olduğu düşünülüyor.

Havaalanına iniş yapmak isterken orada bulunan başka bir uçağa çarpan jette ünlü şarkıcının kız arkadaşı Rain Andreani’nin ve onun arkadaşı olan Ashley adında bir başka yolcunun daha bulunduğu öğrenildi.

Vince Neil’ın uçakta bulunmadığı, kız arkadaşının da kazada sadece kaburgalarının kırıldığı açıklandı.

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Olayda uçağın pilotu hayatını kaybederken Vince Neil kaza sonrası baş sağlığı dileyerek üzüntüsünü bildiren bir açıklama yayınladı.