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Kız arkadaşı da içindeydi… Ünlü şarkıcının özel jeti uçakla çarpıştı!

Güncelleme Tarihi:

#Uçak Kazası#Vince Neil#Motley Crue
Kız arkadaşı da içindeydi… Ünlü şarkıcının özel jeti uçakla çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 10:53

ABD bir kez daha bir uçak kazası haberiyle sarsıldı. Bu kez bir özel jet pistten çıkarak havaalanındaki bir başka uçağa çarptı.

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ABD’de son haftalarda sık sık yaşanan uçak kazalarına bir yenisi eklendi.

Bu kez Rock müziğin efsane grubu Motley Crue'nun solisti Vince Neil'e ait olduğu öğrenilen özel jet, Arizona'daki Scottsdale Havaalanı'nda başka bir uçakla çarpıştı.

Kazaya özel jetin iniş takımlarında meydana gelen bir arızanın sebep olduğu düşünülüyor.

Kız arkadaşı da içindeydi… Ünlü şarkıcının özel jeti uçakla çarpıştı

Havaalanına iniş yapmak isterken orada bulunan başka bir uçağa çarpan jette ünlü şarkıcının kız arkadaşı Rain Andreani’nin ve onun arkadaşı olan Ashley adında bir başka yolcunun daha bulunduğu öğrenildi.

Vince Neil’ın uçakta bulunmadığı, kız arkadaşının da kazada sadece kaburgalarının kırıldığı açıklandı.

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Kız arkadaşı da içindeydi… Ünlü şarkıcının özel jeti uçakla çarpıştı

Olayda uçağın pilotu hayatını kaybederken Vince Neil kaza sonrası baş sağlığı dileyerek üzüntüsünü bildiren bir açıklama yayınladı.

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#Uçak Kazası#Vince Neil#Motley Crue

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