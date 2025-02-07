'Kıyafetlerimi rahat bırakın' diyordu... Kate'in ceketi uçtu gitti!

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Diğer yandan artık Galler Prensesi unvanını taşıyan Middleton, bir moda ikonu.

Üzerinde görülen her kıyafet hayranları tarafından kapış kapış satın alınıyor.

Belki İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundan gelen değerli parçalar değilse bile zaman zaman kullandığı herkesin ulaşabileceği takıları da yok satıyor.

Özetle 'Kate' etkisi moda firmalarının da yüzünü güldürüyor. Bunun son örneklerinden biri daha yaşandı.

ÜZERİNDEKİ CEKET 'YOK SATTI'

Kate'in National Portrait Gallery'ye yaptığı ziyarette üzerine giydiği ceket kelimenin tam anlamıyla "yok sattı."

Aslında hayranları üzerindeki kıyafeti bir prensese çok yakıştırmasa da Kate Middleton o gün daha önce giydiği beyaz ince çizgili siyah bir pantolon, üzerine beyaz boğazlı bir kazak giydi. Üzerinde de kiremit rengi bir ceket vardı.

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İşte Middleton'ın üzerindeki o ceket birkaç saat üzerinde satıldı bitti.

Satış fiyatı 1163 sterlin olan o ceket Petar Petrov imzasını taşıyordu.

Bu arada Kate Middleton ile ilgili bir iddia daha geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Buna göre Galler Prensesi, üzerindeki kıyafetlerin gördüğü ilgiden çok da memnun değil aslında.

KIYAFETLERİNİN BU KADAR İLGİ GÖRMESİNDEN MEMNUN DEĞİL

Giyimine kuşamına gösterilen bu ilginin yaptığı işleri, özellikle de yardım faaliyetlerini gölgede bıraktığını düşünüyor çünkü.

Yeni gelen bir habere göre Kate Middleton, artık Kensington Sarayı'nın özellikle yardım faaliyetleri için bir ziyarete gittiğinde üzerine giydiği kıyafetler hakkında basına bilgi vermesini istemiyor.

Kensington Sarayı'ndan bir yetkili "Kate'in üzerindeki kıyafetlerin, yaptığı faaliyetleri gölgede bıraktığına dair bir duygusu var" diye konuştu.

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YAPTIĞI İŞLERİN DİKKAT ÇEKMESİNİ İSTİYOR

İngiltere'de yayınlanan The Sunday Times'a konuşan söz konusu yetkili "Kate gerçekten önemli konulara ya da kişilere odaklanmak istiyor" diye anlattı durumu.

Onun söylediğine göre giysilerinin ya da aksesuarlarının yapılan işi gölgede bırakması Kate'i de rahatsız ediyor.

Yine bu kaynağa bakılırsa Kate Middleton, hayranlarının üzerindeki kıyafetlerle ilgilenmesini anlıyor. Ama yine de bu şekilde dikkat çekmekten de hoşlanmıyor.

BÜTÜN AYRINTILAR BİR BÜLTENLE BASINA BİLDİRİLİYOR

Aslına bakılırsa önde gelen aile üyelerinin giyim kuşamıyla ilgili olarak basın bülteninde bilgi vermek Kraliçe 2. Elizabeth döneminden bu yana izlenen bir yol.

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Buckingham Sarayı, rutin olarak herhangi bir göreve giden aile üyelerinin kıyafetleriyle ilgili detayları basınla paylaşıyor.

Bir başka ayrıntı da kraliyet ailesi üyelerinin özellikle uluslararası gezilerde söz konusu ülkeye saygı anlamına gelen renklerde giyinmesi ya da o ülkeden bir modacının kıyafet ve aksesuarını tercih etmesi epeydir rastlanan bir durum.

Zaten Kate de bu konuda çok dikkatli. Yurt dışı gezilerinde gittiği ülkenin bayrağının renginde giyiniyor genellikle.

Ama yine de Kate Middleton, özellikle de hayır etkinliklerinde kıyafetlerinin ön plana çıkmamasını arzu ediyor.

Aslında bu konu yıllar önce bir kez daha gündeme gelmişti. Kate'in kıyafetleriyle ilgili açıklama yapılmayacağı bile söylenmişti. Ama görünüşe göre bu durum bir kural haline gelmedi henüz.