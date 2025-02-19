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Kıvanç Tatlıtuğ’a seslendi: ‘Şeflik bize kalsın’

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Somer Sivrioğlu#Uyduruk Sonlar
Kıvanç Tatlıtuğ’a seslendi: ‘Şeflik bize kalsın’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 09:21

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, Yasemin Şefik’in talk show programı “Uyduruk Sonlar”a konuk oldu. Sivrioğlu programda Londra’da aşçılık eğitimi alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a “Kıvanç Tatlıtuğ şef ceketi giyiyor. ‘Restoran açacağım’ diyor. Elimizde bir tek o ceket var. Her şeysin zaten, şef de biz olalım” sözleriyle takıldı.

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“Masterchef Türkiye” yarışmasının jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, Yasemin Şefik’in talk show programı “Uyduruk Sonlar”a katıldı.

BKM Maximum Uniq Box sahnesinde gerçekleşen programda Yasemin Şefik’in ünlü şefe “Mutfak filmlerde göründüğü gibi seksi diyemeyiz, bir hiyerarşi var” yorumu üzerine Somer Sivrioğlu, Kıvanç Tatlıtuğ’a seslendi.

Kıvanç Tatlıtuğ’a seslendi: ‘Şeflik bize kalsın’


Sivrioğlu, Londra’da aşçılık eğitimi alan ünlü oyuncuya “Kıvanç Tatlıtuğ şef ceketi giyiyor. ‘Restoran açacağım’ diyor. Elimizde bir tek o ceket var. Her şeysin zaten şef de biz olalım” sözleriyle takıldı. Yasemin Şefik “Kıvanç Tatlıtuğ restoran açarsa giderim” dedi. Ardından Somer Şef “Ben de gelirim” diyerek izleyenleri güldürdü.

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Kıvanç Tatlıtuğ’a seslendi: ‘Şeflik bize kalsın’

İngiltere’de aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ’un restoran açmaya hazırlandığı haberleri çıkmıştı.

 

 

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Somer Sivrioğlu#Uyduruk Sonlar

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