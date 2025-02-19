Kıvanç Tatlıtuğ’a seslendi: ‘Şeflik bize kalsın’

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“Masterchef Türkiye” yarışmasının jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, Yasemin Şefik’in talk show programı “Uyduruk Sonlar”a katıldı.

BKM Maximum Uniq Box sahnesinde gerçekleşen programda Yasemin Şefik’in ünlü şefe “Mutfak filmlerde göründüğü gibi seksi diyemeyiz, bir hiyerarşi var” yorumu üzerine Somer Sivrioğlu, Kıvanç Tatlıtuğ’a seslendi.

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Sivrioğlu, Londra’da aşçılık eğitimi alan ünlü oyuncuya “Kıvanç Tatlıtuğ şef ceketi giyiyor. ‘Restoran açacağım’ diyor. Elimizde bir tek o ceket var. Her şeysin zaten şef de biz olalım” sözleriyle takıldı. Yasemin Şefik “Kıvanç Tatlıtuğ restoran açarsa giderim” dedi. Ardından Somer Şef “Ben de gelirim” diyerek izleyenleri güldürdü.