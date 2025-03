Kıvanç Tatlıtuğ: Hep önümdeki tabağı yedim

Haberin Devamı

KIVANÇ Tatlıtuğ, yüzü olduğu giyim markasının YouTube’da yayınlanan “A New Edition of You” adlı sohbet serisinin konuğu oldu. Oyuncu, “Hırs, risk ve yalınlığa bakışın son 3 yılda nasıl değişti?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Etrafıyla çok fazla ilgilenen bir insan olmadım. Her zaman önümdeki tabağı yedim, önümdeki tabağa odaklandım ve herkesin önünden yemesi gerektiğine inandım. Başka birisinin tabağına baktığın zaman önündeki lezzet kaçıyor. Ben her zaman o motivasyonda bir adam olduğum için hep kendimle yarıştım. Kendimle ilgili derdim vardı. Kendi kendimin canını sıktım, kendi kendimi zehirledim ama yine hırsım da vardı. O yüzden hep kendimin en iyisi olmaya çalıştım. Şu anki halimden de memnunum, başlangıcımdan da.”



OYUNCU OLMASAYDIM AŞÇI OLURDUM



Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kurt Efe hakkında şunları söyledi: “Beni daha vicdanlı, insanlara karşı daha tatlı bir hale getirdi. Çocuk sana, nasıl anne baba olman gerektiğini kendisi söylüyor. Sonuçta hepimiz öleceğiz ama aradaki o tamamlanma duygusunu ben oğlumla çok hissettim. Oğlum, vücudum ve ruhumdaki boşlukları tamamladı.” Tatlıtuğ, oyuncu olmasa seçeceği meslekleri ise “Muhtemelen müsabaka sporlarıyla ilgilenirdim. Ama herhalde motor sporları çok daha yakın geliyor bana. Ve yemek en büyük tutkularımdan biri. Aşçı olabilirdim” sözleriyle sıraladı.

Evde yalın bir hayatım var

Kıvanç Tatlıtuğ, “Şu an daha yalınlaşmaya çalışıyor musun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Çalışmıyorum çünkü hayatım hep bir terazi. Spotların altında zaten kalabalık bir hayatım var. O yüzden bir tarafı çok yoğun yaşarken bir tarafı da zaten yalın yaşıyorum. Eve döndüğüm zaman yalın bir hayatım var. Eşim, oğlum, yakın arkadaşlarımla bir şeyler paylaşmaktan, yemekten, içmekten, seyahat etmekten çok hoşlanıyorum. Evimiz doğanın içerisinde. O teraziyi aşağı yukarı 20 küsur senedir çok güzel bir şekilde koruyorum.”