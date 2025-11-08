Kıvanç Kasabalı'nın acı günü... Babaya son veda

Güncelleme Tarihi:
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı hayatını kaybetti. Kıvanç Kasabalı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
"Ailemizin büyüğü Sevgili babamız Niyazi Kasabalı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 08.11.2025 Cumartesi Cihangir Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından kaldırılacaktır. "
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Niyazi Kasabalı'nın tabutu cenaze namazı öncesi Cihangir Camii'ne getirildi. Kıvanç Kasabalı, babasının tabutu başında eşi Sedef Avcı ile birlikte taziyeleri kabul etti.
Cenaze Kıvanç Tatlıtuğ, zor gününde yakın dostunu yalnız bırakmadı.
Cenaze töreni boyunca gözyaşı döken Can'ı Kıvanç Tatlıtuğ teselli etti.