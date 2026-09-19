Kitabını İran'da izinsiz dizi yaptılar

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Roman, yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından ‘Karga’ adıyla İran’da ekrana gelmeye başladı.

Ahmet Ümit, söz konusu uyarlamadan önce kendisine herhangi bir şekilde danışılmadığını ve izin alınmadığını ifade etti.

Ümit, sosyal medya hesabından diziden bazı sahneleri paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi:

“Bu da başıma geldi. İran’da ‘Sis ve Gece’ romanım, izin alınmadan yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından ‘Karga’ adında dizi yapılmış. Ne demeliyim şimdi bu durumda?”

Ümit’in 1996’da yazdığı kitap Türkiye’de çok satanlar listesine girmeyi başardı ve birçok dile çevrildi.