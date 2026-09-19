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Kitabını İran'da izinsiz dizi yaptılar

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Ümit#Sis Ve Gece#Karga Dizisi
Kitabını İranda izinsiz dizi yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 08:44

ÜNLÜ yazar Ahmet Ümit’in ‘Sis ve Gece’ adlı romanı İran’da diziye uyarlandı.

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Roman, yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından ‘Karga’ adıyla İran’da ekrana gelmeye başladı.

Ahmet Ümit, söz konusu uyarlamadan önce kendisine herhangi bir şekilde danışılmadığını ve izin alınmadığını ifade etti.

Ümit, sosyal medya hesabından diziden bazı sahneleri paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi:

“Bu da başıma geldi. İran’da ‘Sis ve Gece’ romanım, izin alınmadan yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından ‘Karga’ adında dizi yapılmış. Ne demeliyim şimdi bu durumda?”

Ümit’in 1996’da yazdığı kitap Türkiye’de çok satanlar listesine girmeyi başardı ve birçok dile çevrildi.

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#Ahmet Ümit#Sis Ve Gece#Karga Dizisi

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