Kitabın tüm geliri çocukların eğitimine

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 08:40
Özgür Aras’ın “Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim” adlı kitabının yeni baskısı Bodrum’da özel bir davetle kutlandı.
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İletişim danışmanı Özgür Aras’ın tüm gelirini Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) bağışladığı 14’üncü kitabı “Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim”in yeni baskısı, önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’da düzenlenen davetle kutlandı.
TOÇEV’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Destek Yayınları etiketiyle okurla buluşan “Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim
”, ayrılıktan sonra kendini yeniden bulmak ve hayata daha güçlü devam etmek isteyenlere hitap ediyor.
Yonca Evcimik
Demet Akalın