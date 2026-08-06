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Kitabın tüm geliri çocukların eğitimine

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Aras#Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim#Bodrum
Kitabın tüm geliri çocukların eğitimine
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 08:40

Özgür Aras’ın “Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim” adlı kitabının yeni baskısı Bodrum’da özel bir davetle kutlandı.

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İletişim danışmanı Özgür Aras’ın tüm gelirini Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) bağışladığı 14’üncü kitabı “Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim”in yeni baskısı, önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’da düzenlenen davetle kutlandı.

Kitabın tüm geliri çocukların eğitimine


TOÇEV’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Destek Yayınları etiketiyle okurla buluşan “Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim”, ayrılıktan sonra kendini yeniden bulmak ve hayata daha güçlü devam etmek isteyenlere hitap ediyor.

Kitabın tüm geliri çocukların eğitimine

Yonca Evcimik

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Kitabın tüm geliri çocukların eğitimine

Demet Akalın  

 

 

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#Özgür Aras#Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim#Bodrum

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