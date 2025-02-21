×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Kısmetse 9 yıl sonra evleniyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Kısmetse Olur#Aycan Varış#Onur Yüksel
Kısmetse 9 yıl sonra evleniyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 16:54

Kısmetse Olur'un fenomen çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel, yıllar sonra barıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çiftten evlilik müjdesi geldi.

Haberin Devamı

Kanal D ekranlarının fenomen yarışmalarından Kısmetse Olur yıllar geçmesine rağmen gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmada tanışarak aşk yaşayan ancak sonrasında yollarını ayıran Aycan Varış ile Onur Yüksel çifti 9 yıllık aranın ardından barıştı.

 Yarışmadaki favori çiftlerin Aycan Varış ile Onur Yüksel, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla ilişkilerine bir şans daha verdiklerini duyurmuştu.

 İlişkileri dolu dizgin devam eden çift, sık sık birlikte tatile çıkarak pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Kısmetse 9 yıl sonra evleniyoruz

 BALİ'DE NİKAH
Geçtiğimiz günlerde tatil için Bali'ye giden çift orada evlendiklerini söyleyerek herkesi şaşkına çevirmişti.

Haberin Devamı

 O anları Instagram hesabından yayınlayan Aycan Varış, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bali nikah fotoğrafları geldi. Sabahtan beri sıralama yapmaya çalışıyorum sizce olmuş mu? Favoriniz Hangisi?"

Kısmetse 9 yıl sonra evleniyoruz

"Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu. Her Çifte tavsiye ediyoruz."

 Ünlü çift daha sonra yaptığı paylaşımda ailelerin tanıştığını ve ramazan ayının birinci günü ilişkilerini resmiyete dökeceklerini açıkladı.

Kısmetse 9 yıl sonra evleniyoruz


 Nişan için hazırlıklara başlayan ikili, bir davet salonunda tören yapacaklarını belirtti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kısmetse Olur#Aycan Varış#Onur Yüksel

BAKMADAN GEÇME!