Kısmetse 9 yıl sonra evleniyoruz

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Kanal D ekranlarının fenomen yarışmalarından Kısmetse Olur yıllar geçmesine rağmen gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmada tanışarak aşk yaşayan ancak sonrasında yollarını ayıran Aycan Varış ile Onur Yüksel çifti 9 yıllık aranın ardından barıştı.

Yarışmadaki favori çiftlerin Aycan Varış ile Onur Yüksel, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla ilişkilerine bir şans daha verdiklerini duyurmuştu.

İlişkileri dolu dizgin devam eden çift, sık sık birlikte tatile çıkarak pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.



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Geçtiğimiz günlerde tatil için Bali'ye giden çift orada evlendiklerini söyleyerek herkesi şaşkına çevirmişti.

O anları Instagram hesabından yayınlayan Aycan Varış, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bali nikah fotoğrafları geldi. Sabahtan beri sıralama yapmaya çalışıyorum sizce olmuş mu? Favoriniz Hangisi?"

"Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu. Her Çifte tavsiye ediyoruz."

Ünlü çift daha sonra yaptığı paylaşımda ailelerin tanıştığını ve ramazan ayının birinci günü ilişkilerini resmiyete dökeceklerini açıkladı.



Nişan için hazırlıklara başlayan ikili, bir davet salonunda tören yapacaklarını belirtti.