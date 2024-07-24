Kırmızı otomobil geliyor

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Manço’nun 1991 model Honda Prelude aracı oğulları Doğukan ve Batıkan Manço tarafından 3 sene önce bölgeyi vuran selde hasar almış halde bir depoda bulunmuştu.

Manço kardeşler aracın Moda’daki Barış Manço Müzesi’ne getirilebilmesi için yasal işlemler başlattı. Araç, tüm prosedürlerin tamamlanmasının ardından deniz yoluyla Türkiye’ye doğru yola çıkarıldı.

Belçika’da işlemleri tamamlayan Batıkan Manço yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Ben buradan gönderiyorum, abim Doğukan orada karşılayacak. Aracın Türkiye’ye ulaşmasından sonra bir süreç daha var. Mekanik kısmında ağabeyim devreye giriyor. Rötuşları olacak. Aracın sağlığı için çalışır hale gelecek ama trafiğe çıkmayacak. Barış Manço Müzesi’nde sergilenecek. Bu araç bana Belçika’daki yaşamımızı ifade ediyor. Abim ve ben burada doğduk. Okula burada başladık. Bizim buradaki aracımızdı” dedi.

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1960’lı yıllarda Belçika’nın Liege kentine yerleşen Barış Manço yaşamının bir bölümünü burada sürdürmüştü.