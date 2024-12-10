×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Kırmızı halıda ışıldadılar

Güncelleme Tarihi:

#50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Zorlu Psm#Kırmızı Halı
Kırmızı halıda ışıldadılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 10:59

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin kırmızı halısı da ışıltılıydı. Kelebek yazarı Orkun Ün, CNN TÜRK sunucusu Damla Uğurtürk, “Magazin D” programının yapımcısı Timuçin Güner ve sunucusu Tara De Vries, kırmızı halıda özel röportajlar yaptı.

Haberin Devamı

Kırmızı halıda ışıldadılar

P&G Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu
Kırmızı halıda ışıldadılar

İpek Erdem, ödül törenine 4 gündür hazırlandığını açıkladı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

YENİ FİLM PROJEM VAR
3 sene üst üste Altın Kelebek ödülü alan Hasan Can Kaya, “Konuşanlar seyircisine çok teşekkür ediyorum. Kısıtlı olanaklarla başlayan süreci masala çevirdiler” dedi. Komedyen, yeni projelerinden de bahsetti: “Yeni bir filmim var ama ona biraz daha uzun süre hazırlnamak istiyorum.”
Kırmızı halıda ışıldadılar

ERKEN EVLENMEK İSTERİM
Melisa Döngel, futbolcu aşkı Kerem Atakan Kesgin’le yaklaşık 2 aydır birlikte olduğunu söyledi: “Yaş aldıkça güzelleşiyorum. İlişkinin de pozitif katkısı olur. İlişkiler önemlidir. Yuvam ve çocuğum olsun çok isterim. Çocuğumla arkadaşça büyümek için erken evlenmek isterim.”
Kırmızı halıda ışıldadılar

Mustafa Topaloğlu, geceye eşi Derya Topaloğlu ve kızı Irmak Topaloğlu ile katıldı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Giray Altınok, törene eşi Cansu Diktaş ile katıldı. Altınok, “Pantene Altın Kelebek’in 50’nci yılında ‘Prens’le yer almak bizi çok mutlu etti. Bu geceye katılmak bizim için çok büyük onur” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik kırmızı halıda birlikte yürüdü. Gedik, “O kadar çok törene gelmek isteyen oldu ki. Ekiple bir dahaki sene töreni statta mı yapsak diye düşündük. Türkiye burada olmak istiyor” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

“Prens” dizisinin ekibi kırmızı halıda objektiflere birlikte poz verdi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Yapımcı Kerem Çatay, eşi Beril Çatay ile.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Kaan Taşaner, geceye sevgilisi Seray Dura ile katıldı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Erkan Avcı
Kırmızı halıda ışıldadılar

Salih Bademci, “Fanatik” adlı oyunda birlikte rol aldığı Neslihan Arslan’la da bir araya gelip sohbet
etti.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Kayra Şenocak’a eşi Ayşe Şenocak eşlik etti.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Selim Bayraktar, eşi Emel Bayraktar ile törene katıldı. Bayraktar, Melik Kam tasarımı bir takım elbise giydi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Şarkıcı Tayfun Duygulu törene eşi Bella Duygulu ile katıldı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

HARİKA BİR JÜRİYDİ
Salih Bademci, Altın Kelebek töreninde jüri üyesi olması hakkında “Harika bir jüri vardı. Fan kitlelerini üzebilecek bazı sonuçlar da çıktı ama hakkaniyetli davrandığımıza inanıyorum” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Seda Güven, ceketinin Ayşe Burcu Kaya tasarımı, eteğinin ise Gizia Gate marka olduğunu söyledi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Serenay Aktaş
Kırmızı halıda ışıldadılar

Keremcem, sevgilisi Sena Seçen’le kırmızı halıda boy gösterdi. Şarkıcı, “Altın Kelebek, bütün Türkiye’yi heyecanlandırıyor. Bu ödüller sanatçılar için alkış gibi. Ödül alan herkesi şimdiden kutluyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş, emeği geçenleri de tebrik ediyorum” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Seçkin Piriler, kırmızı halıda Volkan Karataş ile poz verdi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Özge Borak, elbisesi için “Mehmet Korkmaz tasarımı. Seçmek zor olmadı, bir kere denedik ve bunda karar kıldık” diye konuştu.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Murat Ünalmış, 25 dakikada hazırlandığını söyledi:
“Siyah tercih ettim. Siyahın sade ve şık durduğuna inanıyorum. Günlük hayatımda da çok kullanıyorum.”
Kırmızı halıda ışıldadılar

Ozan Orhon
Kırmızı halıda ışıldadılar

Onur Saylak
Kırmızı halıda ışıldadılar

Ogün Kaptanoğlu
Kırmızı halıda ışıldadılar

Semicenk, “Hayranlarımın sevgi ve desteğini her daim hissediyorum” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Erol Taşcı
Kırmızı halıda ışıldadılar

‘Pantene ilham elçisi’ Sıla Türkoğlu, “Elbisem Özgür Masur imzalı. Elbise seçimlerinde biraz daha risksiz gidip hayatı genelde spontane yaşıyorum. Geçen sene Yıldızı Parlayanlar’dan biriydim. Bu sene de Pantene ilham elçisi olarak burada olmak büyük bir gurur” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

M Lisa, “Yeni şarkı çalışmalarım var. Konserlerim sürüyor. Tören, turnelere ara verdiğim döneme denk geldi. Açıkçası bu geceyi kaçırsaydım üzülürdüm. Törene Berke Bayraktar ile hazırlandım. Benim için çok uğraştı. Kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Şebnem Özinal’a kızı Ayşe eşlik etti.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Usta oyuncu Itır Esen, Phage markasının yeni kreasyonundan bir kıyafet giydi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Itır Esen de payetli elbisesiyle gecenin parlayan isimlerinden oldu.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Hazar Ergüçlü, Özgür Masur tasarımı elbisesiyle dikkat çekti. Ergüçlü, “İnci Taneleri”ndeki dans sahnelerinin başka dizilerde de yer alması hakkında “İlham verdiğini görmek ne güzel. Bu bir başarıdır bizim için, mutlu oluyoruz gördükçe” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Kerem Alışık
Kırmızı halıda ışıldadılar

Nevra Serezli
Kırmızı halıda ışıldadılar

Rojbin Erden
Kırmızı halıda ışıldadılar

Alisa Sezen Sever, Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazananlardandı. Oyuncu, “Ödülü kazanacağımı öğrendiğimden beri inanılmaz bir heyecan ve koşuşturma içerisindeyiz” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

“Pantene Yıldızı Parlayanlar” ödülünü alan Sümeyye Aydoğan, “Ödülü kazandığımı öğrendiğimden itibaren inanılmaz heyecanım var. Şu anda da kalbim güm güm atıyor. Çok mutlu ve gururluyum” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

2025 YILINDAN AŞK DİLİYORUM
Simge Sağın, 2025 dileklerini şöyle sıraladı: “2025’ten aşk diliyorum. Allah’a şükürler olsun her şeyim var. Tek eksiğim aşk. Bazen tatile giderken ‘Acaba biri olsa mıydı’ diyorum. Bekar kadın olunca herkesle yakıştırırlar. Icardi ile aramızda bir şey yok.”
Kırmızı halıda ışıldadılar

Müge Anlı
Kırmızı halıda ışıldadılar

Mert Demirci
Kırmızı halıda ışıldadılar

Sinem Kobal, Casablanca marka bir elbise tercih etti. Oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun işi olduğundan gelemediğini söyledi ve ekledi: “İyi bir senaryo gelirse birlikte oynayabiliriz. Ama senaryo heyecanlandırmalı.”
Kırmızı halıda ışıldadılar

Seyhan Şaşko
Kırmızı halıda ışıldadılar

Emre Fel
Kırmızı halıda ışıldadılar

Sinan Akçıl
Kırmızı halıda ışıldadılar

Emine Ün, geceye 2 saatte hazırlandığını söyledi: “Siyah bir elbise giyince küpemle hareket katmak istedim. Siyah giydiğimde kendimi çok sade ama şık hissederim.”
Kırmızı halıda ışıldadılar

Perihan Savaş, “Bu geceye torunum Efe, oğlum Savaş Zafer ve gelinim Melis ile katılmak istedim. Ailece geldik. Çok güzel bir keyif bu” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kırmızı halıda modacı Cihan Nacar ile beraber poz verdi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Merih Ermakastar
Kırmızı halıda ışıldadılar

Nihat Odabaşı
Kırmızı halıda ışıldadılar

Sibel Taşçıoğlu, B&B Couture marka bir elbise tercih etti. Oyuncu, “Türkiye’nin en prestijli ödül töreni, biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Bu gece siyah giydim. Siyah şıklığını seviyorum. Siyah hem kusurları kapatır hem de asil gözükür” açıklamasını yaptı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Aylin Kontente törene oyuncu eşi Alper Kul ile birlikte katıldı. 
Kırmızı halıda ışıldadılar

“Güldür Güldür Show”daki rol arkadaşları adına ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncu’ ödülünü alan Kontente, siyah şıklığı tercih etti.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Aybüke Pusat geceye Saint Laurent marka elbisesiyle katıldı. Tören öncesi talihsizlik yaşadığını dile getiren oyuncu, “Bugün için başka bir elbise seçmiştik, talihsizlik yaşadık. Ama bu elbiseyle de kendimi iyi hissediyorum” dedi. Aybüke Pusat fotoğraf çektirirken ekip arkadaşı elbisesini düzeltti.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Kırmızı halıda yürümekte zorlanan Banu Alkan, topuklu ayakkabılarını çıkarıp eline aldı. Çıplak ayakla yürüyen sanatçı, “Parmak uçlarımda gidiyorum ben” diyerek güldü.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Aleyna Kalaycıoğlu pembe renkli mini bir elbise giydi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

90’lı yılların popüler dizisi “Çılgın Bediş”te ‘Oktay’ karakterini canlandıran Cenk Torun da gecenin konukları arasındaydı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Başak Parlak bu özel geceye 2 saatte hazırlandığını söyledi. Ünlü oyuncu, sorular üzerine dengeli beslenerek formunu koruduğunu belirtti.
Kırmızı halıda ışıldadılar

‘En iyi arabesk-fantezi müzik kadın şarkıcı’ ödülünü alan Ebru Yaşar, dünyaca ünlü marka Dolce&Gabbana imzalı ışıldayan bir elbise giydi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Şık elbisesiyle dikkat çeken Selin, gecede sahneye de çıktı, Erol Evgin’le düet yaptı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Bülent Seyran “Böyle bir organizasyonda olmak güzel. Görüşemediğim birçok kişiyle sohbet etme fırsatım oldu” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü alan Melis Minkari , “Çok heyecanlıyım. Burada olmayı hayal bile edemezdim. Hayatın sürprizi, hayal etmediğin başına geliyor. Minnet duyuyorum” diye konuştu.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Serel Yereli
Kırmızı halıda ışıldadılar

Eski eşi Ali Uğur Akbaş ile yeniden barışan Yeliz Yeşilmen , “Bizimkisi yeni yetme aşklardan değil. Her gün çarşaf değiştirir gibi sevgili değiştirmiyoruz. Devlerin aşkı büyük olur. Bizimki de o aşklardan” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Çağlar Ertuğrul kırmızı halıda poz verirken yeni yıl dileğinde bulundu: “Herkes çok şık. Umarım 2025 de bu güzellikle geçer bütün dünya için. 2024 benim için güzel başlamıştı, bitişi bir tık kötü oldu. Dizimiz bitti, sektörün azizliğine uğradı.”
Kırmızı halıda ışıldadılar

Oyuncu Birand Tunca gecenin en şık erkekleri arasında yer aldı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Berna Öztürk siyah dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü DJ gecede sevgilisi Sunny Levi ve magazin gazetecisi Salih Keçeci ile poz verdi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner törene birlikte katıldı. Öner gecede Barrus London marka bir kıyafet giydi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Yönetmen Cem Karcı tarzıyla bakışları üzerine topladı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Kelebek yazarı Yelda Başaran özel gece için modacı Oktay Seven’e kelebek detaylı bir elbise hazırlattı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Oyuncu Zehra Kelleci modacı Cihan Nacar’ın tasarımıyla geceye katıldı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Yasemin Allen törene Luna B marka, sırt dekolteli pembe bir elbiseyle katıldı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Berfu Yenenler, 8 Aralık Dünya Battaniye Günü nedeniyle elbisesini battaniyeyle tamamladı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Cihan Nacar imzalı beyaz bir elbise giyen Tülin Şahin, “İstanbul trafiği nedeniyle törene ucu ucuna yetiştim. Bu gece ilk kez ödül vereceğim. Çok heyecanlıyım. 50’nci yıl töreni güzel geçsin” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Oyuncu Yağmur Yüksel iki parçadan oluşan mavi bir kıyafet giydi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Demet Evgar törene eşi Levent Babataş’la katıldı. Oyuncu, Züleyha Kuru tasarımı elbisesiyle gecenin en şık isimleri arasındaydı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Geceye eşi Burak Yırtar’la katılan Yasemin Sakallıoğlu, “Elbisemin hakkını vermek istiyorum. Ben ödülden ödüle abiye alıyorum ve giyiyorum” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü alan Yiğit Koçak, “Şahane bir organizasyon, mükemmel bir gece” dedi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Pantene Altın Kelebek’in jürisinde yer alan Demet Sağıroğlu törende ödül de takdim etti.
Kırmızı halıda ışıldadılar

‘En iyi çıkış yapan şarkıcı’ ödülünü alan Bengü Beker, yırtmaçlı bir elbise tercih etti.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Banu Zorlu, Oktay Seven imzalı sıra dışı bir elbiseyle kırmızı halıda poz verdi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Törenin jürisinde yer alan Damla Sönmez, şıklığıyla göz kamaştırdı. Ünlü oyuncu törene Amsterdam’da özel dikilen Studio NK marka bir elbiseyle katıldı. 2 metre kuyruğu olan elbise için 6 kilo kumaş kullanıldı.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Ege Kökenli geceye Amor Garibovic imzalı deri bir tulumla katıldı. Ünlü oyuncu saç ve makyajını kendisinin yaptığını söyledi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Tuğba Özay, Selma Oruç tasarımı, tül detaylarıyla dikkat çeken bir elbise giydi.
Kırmızı halıda ışıldadılar

Wilma Elles, Selma Oruç imzalı transparan bir elbise tercih etti.

Haberin Devamı





Haberle ilgili daha fazlası:
#50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Zorlu Psm#Kırmızı Halı

BAKMADAN GEÇME!