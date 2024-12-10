Kırmızı halıda ışıldadılar

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P&G Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu



İpek Erdem, ödül törenine 4 gündür hazırlandığını açıkladı.



YENİ FİLM PROJEM VAR







ERKEN EVLENMEK İSTERİM



Mustafa Topaloğlu, geceye eşi Derya Topaloğlu ve kızı Irmak Topaloğlu ile katıldı.



Giray Altınok, törene eşi Cansu Diktaş ile katıldı. Altınok, “Pantene Altın Kelebek’in 50’nci yılında ‘Prens’le yer almak bizi çok mutlu etti. Bu geceye katılmak bizim için çok büyük onur” dedi.



Ferhat Göçer ve Ömür Gedik kırmızı halıda birlikte yürüdü. Gedik, “O kadar çok törene gelmek isteyen oldu ki. Ekiple bir dahaki sene töreni statta mı yapsak diye düşündük. Türkiye burada olmak istiyor” dedi.



“Prens” dizisinin ekibi kırmızı halıda objektiflere birlikte poz verdi.



Yapımcı Kerem Çatay, eşi Beril Çatay ile.



Kaan Taşaner, geceye sevgilisi Seray Dura ile katıldı.



Erkan Avcı



Salih Bademci, “Fanatik” adlı oyunda birlikte rol aldığı Neslihan Arslan’la da bir araya gelip sohbet

etti.



Kayra Şenocak’a eşi Ayşe Şenocak eşlik etti.



Selim Bayraktar, eşi Emel Bayraktar ile törene katıldı. Bayraktar, Melik Kam tasarımı bir takım elbise giydi.



Şarkıcı Tayfun Duygulu törene eşi Bella Duygulu ile katıldı.



HARİKA BİR JÜRİYDİ



yorum” dedi.



Seda Güven, ceketinin Ayşe Burcu Kaya tasarımı, eteğinin ise Gizia Gate marka olduğunu söyledi.



Serenay Aktaş





Keremcem, sevgilisi Sena Seçen’le kırmızı halıda boy gösterdi. Şarkıcı, “Altın Kelebek, bütün Türkiye’yi heyecanlandırıyor. Bu ödüller sanatçılar için alkış gibi. Ödül alan herkesi şimdiden kutluyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş, emeği geçenleri de tebrik ediyorum” dedi.



Seçkin Piriler, kırmızı halıda Volkan Karataş ile poz verdi.



Özge Borak, elbisesi için “Mehmet Korkmaz tasarımı. Seçmek zor olmadı, bir kere denedik ve bunda karar kıldık” diye konuştu.



Murat Ünalmış, 25 dakikada hazırlandığını söyledi:

“Siyah tercih ettim. Siyahın sade ve şık durduğuna inanıyorum. Günlük hayatımda da çok kullanıyorum.”



Ozan Orhon



Onur Saylak



Ogün Kaptanoğlu



Semicenk, “Hayranlarımın sevgi ve desteğini her daim hissediyorum” dedi.



Erol Taşcı



‘Pantene ilham elçisi’ Sıla Türkoğlu, “Elbisem Özgür Masur imzalı. Elbise seçimlerinde biraz daha risksiz gidip hayatı genelde spontane yaşıyorum. Geçen sene Yıldızı Parlayanlar’dan biriydim. Bu sene de Pantene ilham elçisi olarak burada olmak büyük bir gurur” dedi.



M Lisa, “Yeni şarkı çalışmalarım var. Konserlerim sürüyor. Tören, turnelere ara verdiğim döneme denk geldi. Açıkçası bu geceyi kaçırsaydım üzülürdüm. Törene Berke Bayraktar ile hazırlandım. Benim için çok uğraştı. Kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.



Şebnem Özinal’a kızı Ayşe eşlik etti.



Usta oyuncu Itır Esen, Phage markasının yeni kreasyonundan bir kıyafet giydi.





Kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Itır Esen de payetli elbisesiyle gecenin parlayan isimlerinden oldu.



Hazar Ergüçlü, Özgür Masur tasarımı elbisesiyle dikkat çekti. Ergüçlü, “İnci Taneleri”ndeki dans sahnelerinin başka dizilerde de yer alması hakkında “İlham verdiğini görmek ne güzel. Bu bir başarıdır bizim için, mutlu oluyoruz gördükçe” dedi.



Kerem Alışık



Nevra Serezli



Rojbin Erden



Alisa Sezen Sever, Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazananlardandı. Oyuncu, “Ödülü kazanacağımı öğrendiğimden beri inanılmaz bir heyecan ve koşuşturma içerisindeyiz” dedi.



“Pantene Yıldızı Parlayanlar” ödülünü alan Sümeyye Aydoğan, “Ödülü kazandığımı öğrendiğimden itibaren inanılmaz heyecanım var. Şu anda da kalbim güm güm atıyor. Çok mutlu ve gururluyum” dedi.



2025 YILINDAN AŞK DİLİYORUM

Simge Sağın, 2025 dileklerini şöyle sıraladı: “2025’ten aşk diliyorum. Allah’a şükürler olsun her şeyim var. Tek eksiğim aşk. Bazen tatile giderken ‘Acaba biri olsa mıydı’ diyorum. Bekar kadın olunca herkesle yakıştırırlar. Icardi ile aramızda bir şey yok.”



Müge Anlı



Mert Demirci



Sinem Kobal, Casablanca marka bir elbise tercih etti. Oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun işi olduğundan gelemediğini söyledi ve ekledi: “İyi bir senaryo gelirse birlikte oynayabiliriz. Ama senaryo heyecanlandırmalı.”



Seyhan Şaşko



Emre Fel



Sinan Akçıl



Emine Ün, geceye 2 saatte hazırlandığını söyledi: “Siyah bir elbise giyince küpemle hareket katmak istedim. Siyah giydiğimde kendimi çok sade ama şık hissederim.”



Perihan Savaş, “Bu geceye torunum Efe, oğlum Savaş Zafer ve gelinim Melis ile katılmak istedim. Ailece geldik. Çok güzel bir keyif bu” dedi.



Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kırmızı halıda modacı Cihan Nacar ile beraber poz verdi.



Merih Ermakastar



Nihat Odabaşı



Sibel Taşçıoğlu, B&B Couture marka bir elbise tercih etti. Oyuncu, “Türkiye’nin en prestijli ödül töreni, biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Bu gece siyah giydim. Siyah şıklığını seviyorum. Siyah hem kusurları kapatır hem de asil gözükür” açıklamasını yaptı.



Aylin Kontente törene oyuncu eşi Alper Kul ile birlikte katıldı.



“Güldür Güldür Show”daki rol arkadaşları adına ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncu’ ödülünü alan Kontente, siyah şıklığı tercih etti.



Aybüke Pusat geceye Saint Laurent marka elbisesiyle katıldı. Tören öncesi talihsizlik yaşadığını dile getiren oyuncu, “Bugün için başka bir elbise seçmiştik, talihsizlik yaşadık. Ama bu elbiseyle de kendimi iyi hissediyorum” dedi. Aybüke Pusat fotoğraf çektirirken ekip arkadaşı elbisesini düzeltti.



Kırmızı halıda yürümekte zorlanan Banu Alkan, topuklu ayakkabılarını çıkarıp eline aldı. Çıplak ayakla yürüyen sanatçı, “Parmak uçlarımda gidiyorum ben” diyerek güldü.



Aleyna Kalaycıoğlu pembe renkli mini bir elbise giydi.



90’lı yılların popüler dizisi “Çılgın Bediş”te ‘Oktay’ karakterini canlandıran Cenk Torun da gecenin konukları arasındaydı.



Başak Parlak bu özel geceye 2 saatte hazırlandığını söyledi. Ünlü oyuncu, sorular üzerine dengeli beslenerek formunu koruduğunu belirtti.



‘En iyi arabesk-

fantezi müzik kadın şarkıcı’ ödülünü alan Ebru Yaşar, dünyaca ünlü marka Dolce&Gabbana imzalı ışıldayan bir elbise giydi.



Şık elbisesiyle dikkat çeken Selin, gecede sahneye de çıktı, Erol Evgin’le düet yaptı.



Bülent Seyran “Böyle bir organizasyonda olmak güzel. Görüşemediğim birçok kişiyle sohbet etme fırsatım oldu” dedi.



Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü alan Melis Minkari , “Çok heyecanlıyım. Burada olmayı hayal bile edemezdim. Hayatın sürprizi, hayal etmediğin başına geliyor. Minnet duyuyorum” diye konuştu.



Serel Yereli



Eski eşi Ali Uğur Akbaş ile yeniden barışan Yeliz Yeşilmen , “Bizimkisi yeni yetme aşklardan değil. Her gün çarşaf değiştirir gibi sevgili değiştirmiyoruz. Devlerin aşkı büyük olur. Bizimki de o aşklardan” dedi.



Çağlar Ertuğrul kırmızı halıda poz verirken yeni yıl dileğinde bulundu: “Herkes çok şık. Umarım 2025 de bu güzellikle geçer bütün dünya için. 2024 benim için güzel başlamıştı, bitişi bir tık kötü oldu. Dizimiz bitti, sektörün azizliğine uğradı.”



Oyuncu Birand Tunca gecenin en şık erkekleri arasında yer aldı.



Berna Öztürk siyah dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü DJ gecede sevgilisi Sunny Levi ve magazin gazetecisi Salih Keçeci ile poz verdi.



Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner törene birlikte katıldı. Öner gecede Barrus London marka bir kıyafet giydi.



Yönetmen Cem Karcı tarzıyla bakışları üzerine topladı.



Kelebek yazarı Yelda Başaran özel gece için modacı Oktay Seven’e kelebek detaylı bir elbise hazırlattı.



Oyuncu Zehra Kelleci modacı Cihan Nacar’ın tasarımıyla geceye katıldı.



Yasemin Allen törene Luna B marka, sırt dekolteli pembe bir elbiseyle katıldı.



Berfu Yenenler, 8 Aralık Dünya Battaniye Günü nedeniyle elbisesini battaniyeyle tamamladı.



Cihan Nacar imzalı beyaz bir elbise giyen Tülin Şahin, “İstanbul trafiği nedeniyle törene ucu ucuna yetiştim. Bu gece ilk kez ödül vereceğim. Çok heyecanlıyım. 50’nci yıl töreni güzel geçsin” dedi.



Oyuncu Yağmur Yüksel iki parçadan oluşan mavi bir kıyafet giydi.



‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Demet Evgar törene eşi Levent Babataş’la katıldı. Oyuncu, Züleyha Kuru tasarımı elbisesiyle gecenin en şık isimleri arasındaydı.



Geceye eşi Burak Yırtar’la katılan Yasemin Sakallıoğlu, “Elbisemin hakkını vermek istiyorum. Ben ödülden ödüle abiye alıyorum ve giyiyorum” dedi.



Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü alan Yiğit Koçak, “Şahane bir organizasyon, mükemmel bir gece” dedi.



Pantene Altın Kelebek’in jürisinde yer alan Demet Sağıroğlu törende ödül de takdim etti.



‘En iyi çıkış yapan şarkıcı’ ödülünü alan Bengü Beker, yırtmaçlı bir elbise tercih etti.



Banu Zorlu, Oktay Seven imzalı sıra dışı bir elbiseyle kırmızı halıda poz verdi.



Törenin jürisinde yer alan Damla Sönmez, şıklığıyla göz kamaştırdı. Ünlü oyuncu törene Amsterdam’da özel dikilen Studio NK marka bir elbiseyle katıldı. 2 metre kuyruğu olan elbise için 6 kilo kumaş kullanıldı.



Ege Kökenli geceye Amor Garibovic imzalı deri bir tulumla katıldı. Ünlü oyuncu saç ve makyajını kendisinin yaptığını söyledi.



Tuğba Özay, Selma Oruç tasarımı, tül detaylarıyla dikkat çeken bir elbise giydi.



Wilma Elles, Selma Oruç imzalı transparan bir elbise tercih etti.









































































































































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3 sene üst üste Altın Kelebek ödülü alan Hasan Can Kaya, “Konuşanlar seyircisine çok teşekkür ediyorum. Kısıtlı olanaklarla başlayan süreci masala çevirdiler” dedi. Komedyen, yeni projelerinden de bahsetti: “Yeni bir filmim var ama ona biraz daha uzun süre hazırlnamak istiyorum.”Melisa Döngel, futbolcu aşkı Kerem Atakan Kesgin’le yaklaşık 2 aydır birlikte olduğunu söyledi: “Yaş aldıkça güzelleşiyorum. İlişkinin de pozitif katkısı olur. İlişkiler önemlidir. Yuvam ve çocuğum olsun çok isterim. Çocuğumla arkadaşça büyümek için erken evlenmek isterim.”Salih Bademci, Altın Kelebek töreninde jüri üyesi olması hakkında “Harika bir jüri vardı. Fan kitlelerini üzebilecek bazı sonuçlar da çıktı ama hakkaniyetli davrandığımıza inanı









