Kırmızı halı karıştı... Hayranı ünlü oyuncuya pusu kurdu!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 09:39

Müzik ve sinema dünyasının son dönemdeki yıldızlarından Ariana Grande kırmızı halıda şok yaşadı....

32 yaşındaki yıldız yeni filmi Wicked:For Good'un Singapur'daki galasında kırmızı halıda yürürken kenarda bekleyen bir adam ona doğru koşmaya başladı...

O sırada Grande'nin yanında yürüyen rol arkadaşı Cynthia Erivo araya girerek kendini o adamın önüne attı. Böylece söz konusu adamın Ariana Grande'ye karşı eylemini tamamlamasını engelledi... O anlarda da ortalık bir anda karıştı.

Ariana Grande de bu beklenmedik "pusu" karşısında şaşkınlığa düştü.

Kırmızı halının kenarında bekleyen söz konusu kişi, Ariana Grande'ye, elini yıldızın omuzuna koyacak kadar yaklaştı. O anlarda araya giren Cynthia Erivo, onları ayırdı. Bu sırada da adama bağırdığı görüldü.

Bütün bunlar kısacık bir zamanda olup bitti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan hayran kırmızı halıdan uzaklaştırıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER DAVRANIŞLAR SERGİLEMİŞ
Yaşadıklarından dolayı sarsılan Ariana Grande'yi yine rol arkadaşı Cynthia Erivo sakinleştirdi.

Bu arada saldırganın kimliği de kısa sürede ortaya çıktı.. Söz konusu kişi bu tür tavırlarıyla bilinen Avustralyalı Johnson Wen. Daha önce de buna benzer davranışlarda bulunan Wen, internette Pijama Adam olarak tanınıyor.

Pijama Adam daha önce de Katy Perry, Weeknd, The Chainsmokers gibi ünlülere de benzer tavırlarda bulunmuştu. O anlarda çekilen videolarını da sosyal medyada paylaşmıştı.

Ariana Grande'ye pusu kuran Wen, sosyal medya hesabından "Sonunda bu gece Ariana Grande ile tanıştım" dediği bir paylaşım yaptı. 

Filmin yıldızları Michelle Yeoh, Ariana Grande, Cynthia Erivo , Jeff Goldblum ve Jon M. Chu, Singapur'daki Universal Studio Singapore'da düzenlenen "Wicked: For Good" Asya-Pasifik galasında el izlerini de bıraktı.

