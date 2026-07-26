×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Kıraç: Yapay zekâ tehdit olamaz

Güncelleme Tarihi:

#Kıraç#Kanal D#Müzik
Kıraç: Yapay zekâ tehdit olamaz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 13:05

Kıraç önceki akşam 23. Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali’nde sahne aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Şarkıcı, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kıraç, yapay zekâ hakkında görüşlerini paylaştı:

“Yapay zekâ şiir yazamıyor. Türkiye’de ve dünyada zaten uzun zamandır yapılan birçok popüler şarkının sözleri de eskisi kadar güçlü değil. Bu yüzden yapay zekâ burada çok zorlanmıyor. Ama gerçek müzisyenler, eğitimli sanatçılar ve duygusunu müziğe aktaran insanlar için yapay zekâ bir tehdit değil. Tam tersine büyük bir kolaylık. İşimizi hızlandırıyor, maliyetleri düşürüyor ama o duyguyu yine insan üretmek zorunda. Yapay zekâ duygu üretmiyor.”

Kıraç: Yapay zekâ tehdit olamaz


HAYSİYET İLE DİZİ MÜZİĞİNE DÖNDÜM

Kıraç, yakında Kanal D’de ekrana gelecek ‘Haysiyet’ ile dizi müziğine döndüğünü açıkladı: “Uzun yıllar sonra yeniden bir dizi müziği hazırlıyorum. Kanal D ekranlarında olacak ‘Haysiyet’ için çalışıyoruz. Yönetmenle, yapımcıyla sürekli konuşuyoruz. Müziğimiz için hikâyeyi dinliyoruz ve dizinin duygusunu anlamaya çalışıyoruz.”

Haberin Devamı

Kıraç: Yapay zekâ tehdit olamaz

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıraç#Kanal D#Müzik

BAKMADAN GEÇME!