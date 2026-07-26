Kıraç: Yapay zekâ tehdit olamaz

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Şarkıcı, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kıraç, yapay zekâ hakkında görüşlerini paylaştı:

“Yapay zekâ şiir yazamıyor. Türkiye’de ve dünyada zaten uzun zamandır yapılan birçok popüler şarkının sözleri de eskisi kadar güçlü değil. Bu yüzden yapay zekâ burada çok zorlanmıyor. Ama gerçek müzisyenler, eğitimli sanatçılar ve duygusunu müziğe aktaran insanlar için yapay zekâ bir tehdit değil. Tam tersine büyük bir kolaylık. İşimizi hızlandırıyor, maliyetleri düşürüyor ama o duyguyu yine insan üretmek zorunda. Yapay zekâ duygu üretmiyor.”

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