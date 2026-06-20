'Ne Ã§ok kilo aldÄ±' diyenler yanÄ±ldÄ±... 43 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye hamileymiÅŸ!

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2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana Adam Shulman ile evli olan 43 yaÅŸÄ±ndaki Hathaway, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile olduÄŸunu sosyal medya sayfasÄ±ndan ilan etti.

Hathaway, Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Ã¼zerinde beyaz bir etek ve bluzla gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.

Kamera Ã¶nÃ¼ne gelirsen karnÄ±nÄ± kollarÄ±yla kapatan Hathaway, sonra kollarÄ±nÄ± indirince bÃ¼yÃ¼yen karnÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

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Oyuncunun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na Barbara Lewis'in "Baby, I'M Yours' (BebeÄŸim, Ben Seninim) adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± da eÅŸlik etti.

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Oyuncunun karnÄ±nÄ±n iyice bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olmasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.





Bir sÃ¼redir kocasÄ± Adam Shulman ile St. Tropez'de tatilde olan Anne Hathaway'in bikinisinin Ã¼zerine sardÄ±ÄŸÄ± havlu bile karÄ±n kÄ±smÄ±ndaki ÅŸiÅŸkinliÄŸi gizleyememiÅŸti.Â Oyuncu, bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla hakkÄ±ndaki merak dolu sÃ¶ylentileri de gidermiÅŸ oldu.Â Â Hathaway ile Shulman'Ä±n, 10 yaÅŸÄ±nda Jonathan ve 6 yaÅŸÄ±nda Jack adÄ±nda iki oÄŸlu bulunuyor.





Ä°KÄ°NCÄ° Ã‡OCUÄžUNA HAMÄ°LE KALIRKEN ZORLANMIÅžTI

Anne Hathaway, 2019 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, ikinci bebeÄŸine hamile kalmadan Ã¶nce bu konuda bazÄ± sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

Hathaway "Hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu gerÃ§ekten mutlu bir dÃ¶nem. Ama hamile kalmaya Ã§alÄ±ÅŸan birÃ§ok insan iÃ§in durum bÃ¶yle deÄŸil. Hikayenin o kÄ±smÄ±na gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼reÃ§ler bazen acÄ± verici ve Ã¶zgÃ¼ven dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼. Ben de bunu yaÅŸadÄ±m" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Ä°kinci Ã§ocuÄŸuna hamile kalmasÄ± Ã¶ncesinde sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hathaway, mutlu haberi duyururken de bazÄ± Ã§ekinceler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

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Oyuncu "Hamile olduÄŸumu duyurduÄŸumda bazÄ± kadÄ±nlarÄ±n bu yÃ¼zden kendilerini yalnÄ±z hissedeceÄŸinin farkÄ±ndaydÄ±m" diyerek konuÅŸmuÅŸtu.

Hathaway ile Shulman, 2012 yÄ±lÄ±nda evlendi.