×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDASAÄžLIKÄ°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

'Ne Ã§ok kilo aldÄ±' diyenler yanÄ±ldÄ±... 43 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye hamileymiÅŸ!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Anne Hathaway#Adam Shulman#Anne Hathaway Hamile
Ne Ã§ok kilo aldÄ± diyenler yanÄ±ldÄ±... 43 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye hamileymiÅŸ
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 14:02

Kariyerinde bir sÄ±Ã§rama tahtasÄ± olan Devil Wears Prada (Åžeytan Marka Giyer) adlÄ± serinin devam filmiyle gÃ¼ndemde olan oyuncu Anne Hathaway'den sÃ¼rpriz bir duyuru geldi.

Haberin DevamÄ±

2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana Adam Shulman ile evli olan 43 yaÅŸÄ±ndaki Hathaway, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile olduÄŸunu sosyal medya sayfasÄ±ndan ilan etti.

Ne Ã§ok kilo aldÄ± diyenler yanÄ±ldÄ±... 43 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye hamileymiÅŸ


Hathaway, Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Ã¼zerinde beyaz bir etek ve bluzla gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.

Kamera Ã¶nÃ¼ne gelirsen karnÄ±nÄ± kollarÄ±yla kapatan Hathaway, sonra kollarÄ±nÄ± indirince bÃ¼yÃ¼yen karnÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Oyuncunun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na Barbara Lewis'in "Baby, I'M Yours' (BebeÄŸim, Ben Seninim) adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± da eÅŸlik etti.
Â

Ne Ã§ok kilo aldÄ± diyenler yanÄ±ldÄ±... 43 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye hamileymiÅŸ

Haberin DevamÄ±

Oyuncunun karnÄ±nÄ±n iyice bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olmasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Ne Ã§ok kilo aldÄ± diyenler yanÄ±ldÄ±... 43 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye hamileymiÅŸ

Bir sÃ¼redir kocasÄ± Adam Shulman ile St. Tropez'de tatilde olan Anne Hathaway'in bikinisinin Ã¼zerine sardÄ±ÄŸÄ± havlu bile karÄ±n kÄ±smÄ±ndaki ÅŸiÅŸkinliÄŸi gizleyememiÅŸti.Â Oyuncu, bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla hakkÄ±ndaki merak dolu sÃ¶ylentileri de gidermiÅŸ oldu.Â Â Hathaway ile Shulman'Ä±n, 10 yaÅŸÄ±nda Jonathan ve 6 yaÅŸÄ±nda Jack adÄ±nda iki oÄŸlu bulunuyor.

Ne Ã§ok kilo aldÄ± diyenler yanÄ±ldÄ±... 43 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye hamileymiÅŸ

Ä°KÄ°NCÄ° Ã‡OCUÄžUNA HAMÄ°LE KALIRKEN ZORLANMIÅžTI
Anne Hathaway, 2019 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, ikinci bebeÄŸine hamile kalmadan Ã¶nce bu konuda bazÄ± sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

Hathaway "Hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu gerÃ§ekten mutlu bir dÃ¶nem. Ama hamile kalmaya Ã§alÄ±ÅŸan birÃ§ok insan iÃ§in durum bÃ¶yle deÄŸil. Hikayenin o kÄ±smÄ±na gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼reÃ§ler bazen acÄ± verici ve Ã¶zgÃ¼ven dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼. Ben de bunu yaÅŸadÄ±m" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Ä°kinci Ã§ocuÄŸuna hamile kalmasÄ± Ã¶ncesinde sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hathaway, mutlu haberi duyururken de bazÄ± Ã§ekinceler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Oyuncu "Hamile olduÄŸumu duyurduÄŸumda bazÄ± kadÄ±nlarÄ±n bu yÃ¼zden kendilerini yalnÄ±z hissedeceÄŸinin farkÄ±ndaydÄ±m" diyerek konuÅŸmuÅŸtu.

Gözden KaçmasÄ±nHamile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kadÄ±na 40 milyon dolar rÃ¼ÅŸvet Ã¶nerdi: Ama o VicdanÄ±m el vermez diyerek reddettiHamile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kadÄ±na 40 milyon dolar 'rüÅŸvet' önerdi: Ama o 'VicdanÄ±m el vermez' diyerek reddettiHaberi görüntüle

Ne Ã§ok kilo aldÄ± diyenler yanÄ±ldÄ±... 43 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye hamileymiÅŸ

Hathaway ile Shulman, 2012 yÄ±lÄ±nda evlendi.

Gözden KaçmasÄ±nBiri delirtti, biri mutlu etti... Bu aÅŸk TanrÄ±nÄ±n bir lÃ¼tfuBiri delirtti, biri mutlu etti... Bu aÅŸk TanrÄ±'nÄ±n bir lütfuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Anne Hathaway#Adam Shulman#Anne Hathaway Hamile

BAKMADAN GEÇME!