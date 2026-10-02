Kilo aldÄ± olmadÄ±, zayÄ±fladÄ± yaranamadÄ±... Ne acÄ±masÄ±z bir dÃ¼nyada yaÅŸÄ±yorsun Adriana!

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Haydi gerÃ§eÄŸi sÃ¶yleyelim...Â Erkeklerin saÃ§larÄ±na ak dÃ¼ÅŸÃ¼p ciltleri kÄ±rÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, biraz kilo aldÄ±klarÄ±nda 'olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ' oluyorlar... Ama aynÄ± ÅŸey kadÄ±nlarÄ±n baÅŸÄ±na geldiÄŸinde doÄŸrudan "yaÅŸlanmÄ±ÅŸ" diye nitelendiriliyorlar.

Durum bÃ¶yleyken bir de moda dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapan Ã¼nlÃ¼leri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n... Onlar iÃ§in durum gerÃ§ekten Ã§ok zor.

Kariyerlerini fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã¼zerine kuran bu Ã¼nlÃ¼lerden beklenen, daima gÃ¼zel hatta kusursuz gÃ¶rÃ¼nmeleri.

DoÄŸrusu bu da Ã¶yle kolay katlanÄ±lÄ±r bir baskÄ± deÄŸil.



AÅžIRI ZAYIFLIÄžI DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re top model Adriana Lima da bu tÃ¼r bir baskÄ± altÄ±nda.

45 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Lima, Paris'te devam eden moda haftasÄ±nÄ±n konuÄŸu oldu. Oradaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de hayranlarÄ±nÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla korkuttu.

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Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Ã¼stelik Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini daha yeni dÃ¼nyaya getirdiÄŸi sÄ±rada kilolu hali nedeniyle aÄŸÄ±r eleÅŸtirilere maruz kalan Lima, bu kez de aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±yla konu oldu.

Ä°ÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Lima, bugÃ¼ne kadarki en zayÄ±f halindeydi Paris'te.



SÄ°YAH KIYAFETLER Ä°Ã‡Ä°NDEÂ

Emekli olduÄŸu halde yeniden podyumuna dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Victoria's Secret defilesine gÃ¼n sayan Lima, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte siyah kÄ±yafetler iÃ§inde Ã§Ä±ktÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±na

SaÃ§larÄ±nÄ± topuk yapan Lima'nÄ±n bugÃ¼ne kadarki en zayÄ±f halinde olduÄŸu dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ã–ylesine Ã§ok kilo vermiÅŸti ki top modelin bacaklarÄ±nÄ±n bile incelmiÅŸti.

Bir de elbette Lima'nÄ±n elmacÄ±k kemiklerinin iyice Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼ de gÃ¶rÃ¼lmeyecek gibi deÄŸildi.Â YanaklarÄ± iyice iÃ§eri Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼ Ã¼nlÃ¼ modelin.



SOSYAL MEDYADA GÃœNDEM OLDU

Adriana Lima'nÄ±n bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sosyal medyada da gÃ¼ndem oldu. BazÄ±larÄ± Ã¼nlÃ¼ modelin de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran ilaÃ§la zayÄ±flama akÄ±mÄ±nÄ±n kurbanlarÄ±ndan biri olduÄŸu yorumunu yaptÄ±.

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BazÄ±larÄ± "Acaba Adriana yÃ¼zÃ¼ne nasÄ±l bir iÅŸlem uygulattÄ±?" diye sordu.

Adriana Lima, bundan sadece iki yÄ±l Ã¶nce bu kez kilo aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirilmiÅŸti.Â

Andre Lemmers ile evlendikten sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir galada da yÃ¼zÃ¼ne yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± estetik dokunuÅŸlar nedeniyle uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kalmÄ±ÅŸtÄ± Lima.

Lima'nÄ±n bu deÄŸiÅŸiminde sadece aÅŸÄ±rÄ± kilo kaybÄ±nÄ±n deÄŸil, yÃ¼zÃ¼ne uygulanan prosedÃ¼rlerin bÃ¼yÃ¼k etkisi olduÄŸunu sÃ¶yleyenler de Ã§Ä±ktÄ±.

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BirÃ§ok kiÅŸi ise artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n ortasÄ±nda olan Lima iÃ§in "Bu sektÃ¶r gerÃ§ekten Ã§ok acÄ±masÄ±z... Lima bile ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen gÃ¼ndemde kalmak, yerini kaybetmemek iÃ§in her yolu deniyor" diye yorumlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼.



BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Adriana Lima'nÄ±n rahat bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±, canÄ± isterse kilo alabileceÄŸini isterse kilo verebileceÄŸini savununlar da oldu. Bu gruptakiler Adriana Lima'nÄ±n her haliyle Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu belirtti.

BrezilyalÄ± Adriana Lima, Ã¼nlÃ¼ iÃ§ giyim firmasÄ± Victoria's Secret'Ä±n podyumunda en Ã§ok yÃ¼rÃ¼yen model unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yor.Â



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