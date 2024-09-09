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Kıbrıs’ta ödül gecesi

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#International Summer Awards Ödül Töreni#Kıbrıs Chamada Prestige Otel#Demirören Medya Grubu
Kıbrıs’ta ödül gecesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 14:42

International Summer Awards Ödül Töreni önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Otel’de sahiplerini buldu.

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 Pars Medya’dan Kurban Akar ve Oğuz Ünal Kalafat’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenin sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan, Ivana Sert ve Simge Tertemiz yaptı. Törende Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho’ya ‘onur ödülü’ verildi. Ünlü futbolcuya sahnede futbol topu ve krampon şeklinde yapılan pastayla sürpriz de yapıldı. Gecede Belaruslu Olga Napoli ve Gülben Ergen sahne aldı. Ödül gecesinin sürprizi ise Gülben Ergen şarkılarını söylerken sahneye çıkan Ronaldinho oldu.

4 ödül birden

Demirören Medya Grubu törenden 4 ödülle döndü. Dreamtürk ‘Yılın müzik kanalı ödülü’ne layık görüldü.Ödülü “50Fifty” programının yapımcısı Suat Yanç aldı. Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta”ya imza atan Hülya Sepken ‘yılın en iyi program yapımcısı’ seçildi. Kanal D ve Teve2 Programlar Grup Direktörü Ceyda Gönenç ‘yılın en başarılı TV yöneticisi’ ödülüne layık görüldü.CNN Türk spor spikeri Damla Uğurtürk ‘yılın en iyi dijital spor spikeri’ ödülünü kazandı.

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Kıbrıs’ta ödül gecesi

Ceyda Gönenç ‘yılın en başarılı TV yöneticisi’ ödülüne layık görüldü.

Kıbrıs’ta ödül gecesi

‘Yılın müzik kanalı’seçilen Dreamtürk’ün ödülünü Suat Yanç aldı.

Kıbrıs’ta ödül gecesi

Hülya Sepken “Neler Oluyor Hayatta” ile ‘yılın en iyi program yapımcısı’ seçildi.

Kıbrıs’ta ödül gecesi

Uğurkan Erez ‘yaşam boyu meslek onur ödülü’ kazandı.

Kıbrıs’ta ödül gecesi

Cem Öğretir ‘yılın en iyi erkek spikeri’ ödülünü aldı.

Kıbrıs’ta ödül gecesi

Cem Özer’e ‘yaşam boyu meslek onur ödülü’ verildi.

Kıbrıs’ta ödül gecesi

Tamer Karadağlı ‘yılın en iyi erkek dizi oyuncusu’ oldu.

Kıbrıs’ta ödül gecesi

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho’ya ‘onur ödülü’ verildi.

Kıbrıs’ta ödül gecesi

Gülşah Saraçoğlu ‘yılın modacısı’ seçildi.

Kıbrıs’ta ödül gecesi

Olga Napoli

 

 

 

 

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#International Summer Awards Ödül Töreni#Kıbrıs Chamada Prestige Otel#Demirören Medya Grubu

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