Kıbrıs’ta ödül gecesi

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Pars Medya’dan Kurban Akar ve Oğuz Ünal Kalafat’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenin sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan, Ivana Sert ve Simge Tertemiz yaptı. Törende Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho’ya ‘onur ödülü’ verildi. Ünlü futbolcuya sahnede futbol topu ve krampon şeklinde yapılan pastayla sürpriz de yapıldı. Gecede Belaruslu Olga Napoli ve Gülben Ergen sahne aldı. Ödül gecesinin sürprizi ise Gülben Ergen şarkılarını söylerken sahneye çıkan Ronaldinho oldu.

4 ödül birden

Demirören Medya Grubu törenden 4 ödülle döndü. Dreamtürk ‘Yılın müzik kanalı ödülü’ne layık görüldü.Ödülü “50Fifty” programının yapımcısı Suat Yanç aldı. Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta”ya imza atan Hülya Sepken ‘yılın en iyi program yapımcısı’ seçildi. Kanal D ve Teve2 Programlar Grup Direktörü Ceyda Gönenç ‘yılın en başarılı TV yöneticisi’ ödülüne layık görüldü.CNN Türk spor spikeri Damla Uğurtürk ‘yılın en iyi dijital spor spikeri’ ödülünü kazandı.

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Ceyda Gönenç ‘yılın en başarılı TV yöneticisi’ ödülüne layık görüldü.