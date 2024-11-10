Kendi türkülerini seslendirdi

Haberin Devamı

Parlak’ın kendisine ait türkülerin yer aldığı albümde Yunus Emre’nin bir şiiri de yer alıyor. Şarkıcı, “Nicedir gönlümüzde biriken havaları yeni bir albüm olarak sizlerle paylaşamamıştık. Bu son albümde deyiş, nefes, gurbet ve sevda türküleri var” dedi. Albümdeki ilk klip ise “Ay Dağlar” adlı türküye çekildi.

