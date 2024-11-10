Kendi türkülerini seslendirdi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 14:28
Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak’ın yeni albümü “Aşka Sebep” yayınlandı.
Parlak’ın kendisine ait türkülerin yer aldığı albümde Yunus Emre’nin bir şiiri de yer alıyor. Şarkıcı, “Nicedir gönlümüzde biriken havaları yeni bir albüm olarak sizlerle paylaşamamıştık. Bu son albümde deyiş, nefes, gurbet ve sevda türküleri var” dedi. Albümdeki ilk klip ise “Ay Dağlar” adlı türküye çekildi.Prof.Dr. Erol Parlak kimdir?
Erol Parlak 42 yıldan beri müzik
dünyasının içinde Türk halk müziğinde önde gelen isimlerden biridir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunudur. 1988 de TRT İstanbul Radyosu'na sınavla "yetişmiş sanatçı" olarak girdi. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1998 yılında "sanatta Yeterlik (sanat doktorası)" ünvanı aldı. Yaklaşık on yıl boyunca Anadolu'nun çeşitli yörelerinde özellikle "bağlama çalış teknikleri, saz ve ses tavırları" konusunda araştırma, incelemeler yaptı. 1000'e yakın halk ezgisi derledi. 1995 yılında Arif Sağ ve Erdal Erzincan ile birlikte bağlama üçlüsü oluşturarak dünyanın çeşitli yerlerinde konserler verdi. 1996 yılında Alman Cumhurbaşkanı Roman Herzog himayesinde Köln Filarmoni Orkestrası eşliğinde Köln Filarmoni salonunda, daha sonra Berlin ve Strazburg flarmoni salonlarında verilen ve büyük ilgi gören konserler bunlardan bazılarıdır. Aynı dönemde Erdal Erzincan'la ikili olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, "mızraplı sazlar festivali" kapsamında Hollanda ve Belçika'da sahne aldı. 10 Haziran 2003'te Fransa Amiens ulusal sahnede, 12 Haziran 2003'te dünyanın en önemli etnik müzik
konser salonlarından olan Paris "Theatre de la Ville"de bir solo konser verdi. Türkiye’nin ilk müzik üniversitesi olan ve 16 Ekim 2017 tarihinde kurulan, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni kurmuş ve ilk rektörü olarak görev yapmıştır. Aralarında İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Sezen Aksu’nun da olduğu ve sayısız Türk halk müziği albümlerine sazıyla albüm çalışmalarında eşlik etmiştir.