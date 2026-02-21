Haberin Devamı

RAP müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden Blok3 (Hakan Aydın), hayatının film olacağını açıkladı. Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in konuğu olan 23 yaşındaki genç şarkıcı, 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı proje için iddialı konuştu: “Son klibim ‘Kusura Bakma’dan sonra oyunculuk teklifleri geldi. İçime sinen bir teklif olursa kabul ederim. Ama ben bu planı zaten çok önceden kurmuştum. Yaklaşık 1.5 senedir kendi filmimi yazıyorum. Senaryonun akışına göre dizi de olabilir. Bu sene içinde kesin bu projeyi bitireceğim. Film beni anlatacak. Başrol de benim zaten. Ben bir sektöre giriyorsam, o sektörü yıkacağımı bildiğim için girerim. O sektörde her şeyin benim istediğim gibi olacağını düşünüyorum. Bu işe de müziğe verdiğim ciddiyeti verip gireceğim. Kendimi hazır hissetmeden girmeyeceğim.”



GÜNAH KEÇİSİ OLDUM



Demet Akalın’la müzik listeleri hakkında yaşadığı polemikle gündem olan Blok3, “Türkiye’de ortalığı karıştırıyorsun. Pop dünyasını ikiye böldün” diyen Tekin’e şöyle yanıt verdi: “Ben günah keçisi oldum. Bütün her şey bana patlıyor. Bu hoşuma da gidiyor. Beni çok tatmin ediyor. Uçan kuşu benden biliyorlar. Her gün yalan haberim çıkıyor. Ama ben şuna yoruyorum; demek o kadar doğru bir yoldayım ki, beni sevmeyen insanlar benden nefret ediyor, beni sevenler de çok seviyor. Hiç arası yok yani.”



DÜĞÜNLERDE ŞARKI SÖYLEMEM



Ünlü rap’çiye programda “Hiç sevmediğin biriyle güzel bir para karşılığı düet teklifi gelse kabul eder misin?” sorusu yöneltildi. Blok3 olumsuz yanıt verdi: “Etmem. Bayağı güzel bir param var zaten. Çorbamız kaynıyor Allah’a şükür. Bir de öyle her şeyin bir fiyatı, etiketi olamaz. Benim kariyerimin, hayatımın, prensiplerimin bir etiketi yok. Bana ne teklifler geldi. Bir tane organizasyon yapılmış İtalya’da. Harbiden güzel bir para teklifi geldi. ‘Gelsin şurada beş-altı şarkı söylesin. Jet onu alsın geri getirsin’ dediler ama bu bir düğündü. Ben düğünde şarkı söylemem. Söyleyenlere bir şey demiyorum tabii ama benim kariyerim ona göre bir kariyer değil. Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar. Ama buna şahit olan insanlar var.”

BLOK3 OLDUĞUM İÇİN SEVİLMEK NEDEN ZORUMA GİTSİN

BLOK3 ilişkilerinde “Karşımdaki kişi bana mı geliyor, yoksa şöhretime mi?” şeklinde bir paranoya yaşamadığını söyledi: “Birinin beni Blok3 olduğum için sevmesi neden zoruma gitsin ki?” Şarkıcı, ilişkilerinde “zor adam” olduğunu da anlattı: “Benimle ilişki yaşamak gerçekten çok zor bir olay. Ben bunu kendime de söylüyorum ama kendimi değiştirmiyorum. Çünkü benim doğrularım hâlâ bana doğru. Benim doğrularım partnerlerimin doğrularıyla çok çakıştı. Kendini bir yere kadar tıraşlayabiliyorsun.”