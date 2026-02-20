×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Kenan Yıldız'ın telefon gündem oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kenan Yıldız#Juventus#Galatasaray
Kenan Yıldızın telefon gündem oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 11:21

Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız, Galatasaray maçı sonrası stadyumdan ayrılırken çekilen fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda sahasında konuk ettiği Juventus’u 5-2 yenerek tarihi bir zafere imza atarken, İtalyan temsilcisinde milli futbolcu Kenan Yıldız da forma giydi.

Kenan Yıldızın telefon gündem oldu

Karşılaşma sonrası RAMS Park’tan ayrılırken görüntülenen 20 yaşındaki futbolcunun cep telefonundaki bir ayrıntı sosyal medyada çok konuşuldu. Telefonun duvar kağıdında Kâbe fotoğrafı ile Bakara Suresi’nden “Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin” ayetinin yer aldığı görüldü.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kenan Yıldız#Juventus#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!