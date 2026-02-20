Kenan Yıldız'ın telefon gündem oldu

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda sahasında konuk ettiği Juventus’u 5-2 yenerek tarihi bir zafere imza atarken, İtalyan temsilcisinde milli futbolcu Kenan Yıldız da forma giydi.

Karşılaşma sonrası RAMS Park’tan ayrılırken görüntülenen 20 yaşındaki futbolcunun cep telefonundaki bir ayrıntı sosyal medyada çok konuşuldu. Telefonun duvar kağıdında Kâbe fotoğrafı ile Bakara Suresi’nden “Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin” ayetinin yer aldığı görüldü.