Kenan Doğulu'dan itiraf: Beren'e 4-5 kez evlilik teklif ettim!

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Kenan Doğulu ve Beren Saat 23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanmıştı. Çift 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturmuştu. 12 yıldır birlikte olan çiftin evliliği konuşulmaya devam ediyor.

CNBC'e ekranına konuk olan Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'le ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Doğulu, Saat ile tanışma hikayesini anlattı.

Evinde yılbaşı partisi düzenleyen ve konuklar arasında Beren Saat'in de olduğun belirten Doğulu, ünlü oyuncuyu ilk gördüğü anda zamanın durduğunu belirtti.

"HEM SEVGİLİM HEM EŞİM OLDU"

Doğulu evliliğe giden süreci şu sözlerle anlattı: "İlk bir yılbaşı gecesiydi aslında. Belçim Yılmaz ve birkaç arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler. İlk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım. Hem en iyi arkadaşım hem sevgilim hem eşim oldu. Çok güzel idare edebildiğimizi düşünüyorum."

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"BEREN'E 4-5 KEZ EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM"

Beren Saat'e 4-5 kere evlenme teklifi ettiğini belirten Doğulu, sözlerine şöyle devam etti: "Ben 4-5 kere evlenme teklifi ettim Beren'e. Birçok yüzük almıştım o yüzükleri takmaya karar verdim."

"EVLİLİK SERİSİ BENİMKİ"

"Bir sevdiğimiz yerde, bir sevdiğimiz restoranda, bir sevdiğimiz şehirde... Evlenme teklifi serisi benimki."