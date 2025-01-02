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Kenan Doğulu'dan itiraf: Beren'e 4-5 kez evlilik teklif ettim!

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#Beren Saat#Kenan Doğulu#Los Angeles
Kenan Doğuludan itiraf: Berene 4-5 kez evlilik teklif ettim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 15:53

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, katıldığı programda 2014 yılında nikah masasına oturduğu Beren Saat ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Doğulu'da evlilik teklifi itirafı da geldi.

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Kenan Doğulu ve Beren Saat 23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanmıştı. Çift 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturmuştu. 12 yıldır birlikte olan çiftin evliliği konuşulmaya devam ediyor.

CNBC'e ekranına konuk olan Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'le ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Doğulu, Saat ile tanışma hikayesini anlattı.

Evinde yılbaşı partisi düzenleyen ve konuklar arasında Beren Saat'in de olduğun belirten Doğulu, ünlü oyuncuyu ilk gördüğü anda zamanın durduğunu belirtti.

Kenan Doğuludan itiraf: Berene 4-5 kez evlilik teklif ettim

"HEM SEVGİLİM HEM EŞİM OLDU"

Doğulu evliliğe giden süreci şu sözlerle anlattı: "İlk bir yılbaşı gecesiydi aslında. Belçim Yılmaz ve birkaç arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler. İlk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım. Hem en iyi arkadaşım hem sevgilim hem eşim oldu. Çok güzel idare edebildiğimizi düşünüyorum."

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Kenan Doğuludan itiraf: Berene 4-5 kez evlilik teklif ettim

"BEREN'E 4-5 KEZ EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM"

Beren Saat'e 4-5 kere evlenme teklifi ettiğini belirten Doğulu, sözlerine şöyle devam etti: "Ben 4-5 kere evlenme teklifi ettim Beren'e. Birçok yüzük almıştım o yüzükleri takmaya karar verdim."

Kenan Doğuludan itiraf: Berene 4-5 kez evlilik teklif ettim

"EVLİLİK SERİSİ BENİMKİ"

"Bir sevdiğimiz yerde, bir sevdiğimiz restoranda, bir sevdiğimiz şehirde... Evlenme teklifi serisi benimki."

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#Beren Saat#Kenan Doğulu#Los Angeles

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