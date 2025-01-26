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Kenan Doğulu, Los Angeles'ta yanan evinden bahsetti: Daha kötü olan var!

Güncelleme Tarihi:

#Kenan Doğulu #Beren Saat#Los Angeles
Kenan Doğulu, Los Angelesta yanan evinden bahsetti: Daha kötü olan var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 15:18

Kenan Doğulu önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi.

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Amerika’nın Los Angeles kentinde günlerce kontrol altına alınamayan yangın felaketinde evi yanan ünlü şarkıcı, geçmiş olsun dileklerini ileten muhabirlerin sorularına şöyle verdi:

“Teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok önemli değil aslında, çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta nasıl olacak, bakacağız. Bu süreçle biraz uğraşacağız gibi.”

Los Angeles’ı sarsan yangın felaketinde binlerce dönüm alan kül olmuş ve 28 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Kenan Doğulu#Beren Saat#Los Angeles

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