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Kemer Country’de görkemli final

Güncelleme Tarihi:

#Kemer Country#Türkiye Binicilik Federasyonu#2024 Balkan Şampiyonası
Kemer Country’de görkemli final
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 08:47

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun ev sahipliğinde 2024 Balkan Şampiyonası, Kemer Atlı Spor Kulübü’nde düzenlendi.

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4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Engel Atlama Yarışmaları’nda, altın madalyayı Romanya alırken, gümüş ve bronz madalyanın sahibi Türkiye oldu.

Kemer Country’de görkemli final


Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, “Mükemmel bir organizasyon oldu” açıklamasını yaptı. Sponsorluğunu Demirören Medya ve Defender’in üstlendiği etkinlikte madalyaları; Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Romanya Federasyonu Başkanı Marilena Mladin, Revna Demirören ve Erdoğan Demirören takdim etti. Sinan Gürdoğan, 1.35 cm. genç biniciler klasmanında birinci geldi.

Kemer Country’de görkemli final

Sinan Gürdoğan birincilik kupasını aldıktan sonra arkadaşları onu havuza attı.

 

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#Kemer Country#Türkiye Binicilik Federasyonu#2024 Balkan Şampiyonası

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