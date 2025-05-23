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Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu

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#Adile#Kemal Sunal#Berkay Tulumbacı
Kemal Sunalı canlandıracak isim belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 13:39

BKM yapımı Adile filminin çekimleri devam ederken, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ı kimin canlandıracağı da netleşti. Sinema tarihimizin en sevilen karakterlerine hayat veren Kemal Sunal’ı,  Berkay Tulumbacı canlandıracak.

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Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği, başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı filmde, Adile Naşit’in hayatı kadar dönemin tiyatro ve sinema dünyası da geniş bir şekilde işleniyor. Filmde, Adile Naşit’in yakın dostu, sahne ve perde arkadaşı Kemal Sunal da ‘Adile’ filminde yer alacak.

Kemal Sunalı canlandıracak isim belli oldu

Berkay Tulumbacı, Türk halkının hafızasında unutulmaz izler bırakan oyuncuya hayat verirken, izleyiciyi hem nostaljik hem de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

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#Adile#Kemal Sunal#Berkay Tulumbacı

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