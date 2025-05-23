Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği, başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı filmde, Adile Naşit’in hayatı kadar dönemin tiyatro ve sinema dünyası da geniş bir şekilde işleniyor. Filmde, Adile Naşit’in yakın dostu, sahne ve perde arkadaşı Kemal Sunal da ‘Adile’ filminde yer alacak.

