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Kemal Doğulu: Sapyoseksüellim

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#Kemal Doğulu#Sapyoseksüel#Kadir Doğulu
Kemal Doğulu: Sapyoseksüellim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 16:06

Kemal Doğulu, konuk olduğu Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programında dram dolu hayatını anlattı...

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 -Babamdan çok şiddet gördüm. Uykumdan uyandırır, döverdi. Annemi kurtarmak için araya girdiğimde ben hakkımı almışımdır. Gemilere çalışmaya gitmeseydi. Gazete 3. sayfa haberi olurdum. Babasını bıçakladı diye...

 PSİKOPAT BİR BABA OLURDUM
-Mükemmel bir baba olurdum. Ama onca yaşadığım şeyden sonra otokontrolu çok yüksek psikopat bir baba olurum. Bu da çocuk içinde iyi bir durum olmaz. Zaten evliliğe inanmıyorum.

Kemal Doğulu: Sapyoseksüellim

SAPYOSEKSÜELLİM

-Sapyoseksüellim. Zeka hayranıyım. Dünyanın en güzel varlığı karşımda olsun, aptalsa yüzüne bile bakamıyorum maalesef. Boş bir tenekeye tahammülüm yok...

Kemal Doğulu: Sapyoseksüellim

KADİR'İN BEBEĞİ İÇİN HEYECANLIYIM
Kadir'in dünyaya gelecek bebeği için heyecanlıyım. Her kardeş arasında anlaşmazlıklar olur, düzelir.

 

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#Kemal Doğulu#Sapyoseksüel#Kadir Doğulu

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