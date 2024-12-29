Kemal Doğulu: Sapyoseksüellim

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-Babamdan çok şiddet gördüm. Uykumdan uyandırır, döverdi. Annemi kurtarmak için araya girdiğimde ben hakkımı almışımdır. Gemilere çalışmaya gitmeseydi. Gazete 3. sayfa haberi olurdum. Babasını bıçakladı diye...

PSİKOPAT BİR BABA OLURDUM

-Mükemmel bir baba olurdum. Ama onca yaşadığım şeyden sonra otokontrolu çok yüksek psikopat bir baba olurum. Bu da çocuk içinde iyi bir durum olmaz. Zaten evliliğe inanmıyorum.



-Sapyoseksüellim. Zeka hayranıyım. Dünyanın en güzel varlığı karşımda olsun, aptalsa yüzüne bile bakamıyorum maalesef. Boş bir tenekeye tahammülüm yok...



Kadir'in dünyaya gelecek bebeği için heyecanlıyım. Her kardeş arasında anlaşmazlıklar olur, düzelir.