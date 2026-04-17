Ömür Gedik: Kedi polemiği tatlıya bağlandı

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ömür Gedik, Seda Sayan’la yaşadığı kedi polemiğinin tatlıya bağlandığını söyledi:
“Kendisini evime davet ettim. Belki bir kedi hediye ederim.”
Seda Sayan, programında ağırladığı Ömür Gedik’in evinde 36 kedi beslediğini öğrenince “Sizin ev kokuyordur, gelemem” demiş, Gedik de “Gelme o zaman” diye yanıt vermişti.
Mustafa Keser, aynı gece Gökhan Türkmen’in Bostancı’da transparan kıyafetle sahneye çıktığını öğrenince tepkili konuştu:
“Donla çıksaymış daha iyiydi! Benim için böyle sahneye çıkanlar, sanatçı değildir. Dinleyiciye saygı şart. Ben sahneye her zaman takım elbiseyle çıkarım.”