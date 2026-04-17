#Ömür Gedik#Seda Sayan#Mustafa Keser
Ömür Gedik: Kedi polemiği tatlıya bağlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 08:07

Mustafa Keser ve Ömür Gedik, Hilton Kozyatağı’ndaki Mahsus Sahne’nin önceki akşam yapılan açılışında sahneye çıktı.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ömür Gedik, Seda Sayan’la yaşadığı kedi polemiğinin tatlıya bağlandığını söyledi:

“Kendisini evime davet ettim. Belki bir kedi hediye ederim.”

Seda Sayan, programında ağırladığı Ömür Gedik’in evinde 36 kedi beslediğini öğrenince “Sizin ev kokuyordur, gelemem” demiş, Gedik de “Gelme o zaman” diye yanıt vermişti.

Mustafa Keser, aynı gece Gökhan Türkmen’in Bostancı’da transparan kıyafetle sahneye çıktığını öğrenince tepkili konuştu:

“Donla çıksaymış daha iyiydi! Benim için böyle sahneye çıkanlar, sanatçı değildir. Dinleyiciye saygı şart. Ben sahneye her zaman takım elbiseyle çıkarım.”

