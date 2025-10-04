Bir dönemin yıldızı 'Kedi Kadın' beş parasız öldü... Cenaze masrafları için çocukları bağış topluyor

Haberin Devamı

Çocuklarının yaptığı duyuruya göre 70 yaşındaki Soo Catwoman, aniden hastalanıp komaya girdi. Kısacık zamanda da hayata veda etti.

Gerçek adı Susan Lucas olan Catwoman'ın iki çocuğu acı haberi, annelerinin cenaze masraflarını karşılamak için GofundMe adlı internet sitesinde onun adına açtıkları sayfada duyurdu.

İki oğlunun orada belirttiğine göre bir dönem çok ünlü olmasına rağmen Susan Lucas'ın ya da tanındığı adıyla Soo Catwoman'ın sade bir hayatı vardı. Ama bir kenarda birikimi yoktu.

Çocukları, annelerinin 30 Eylül'de hayata veda ettiğini duyurdu. Ölümü, beklenmedik ve hızlı bir şekilde oldu. İki kardeş bu yüzden bu kaybın kendileri için büyük bir yıkım olduğunu satırlarına ekledi.

'ŞÖHRETİNİ PARAYA ÇEVİRMEYİ DÜŞÜNMEDİ'

İki oğlu, Soo Catwoman'ın kazandığı şöhreti paraya çevirmeyi düşünmeden sade bir şekilde yaşadığını vurguladı. "Şöhret ve servet edinmek yerine çocuklarını büyütmeyi seçti. Biz annemizi çok sevdik ve başkalarına değer verdiği için kişisel servet edinmeye hiç odaklanmadı" diye yazdı.

Soo Catwoman'ın çocukları bu yüzden annelerinin cenaze masrafları için yardım toplamaya karar verdiklerini, her türlü katkıya açık olduklarını belirtti.

Susan Lucas ya da gösteri dünyasında tanındığı adıyla Soo Catwoman, 1970'li yılların ikinci yarısına saç modeli ve makyajıyla damgasını vurmuştu.

Kısacık kestirip bir bölümünü kazıttığı saçlarının yanlarını da kedi kulaklarına benzettiği için kendine "kedi kadın" takma soyadını uygun görmüştü.

İLGİNÇ SAÇ MODELİ VE MAKYAJIYLA TANINDI

Soo Catwoman, oyuncu ve model olarak tanındı. Londra'nın punk kültüründe önemli bir yer edindi. Aynı zamanda fotoğrafçı Bob Gruen'in ilham kaynağı oldu

Dönemin ünlü müzik gruplarından Sex Pistols üyeleri John Lydon ve Sid Vicious ile çok yakındı. Hatta bir ara Vicious ile aynı dairede yaşadı.

Soo Catwoman'ın Shem adında 40, Dion October adında 37 yaşında iki tane oğlu bulunuyor. Kardeşlerin her ikisi de müzisyen.

Soo Catwoman'ın hayatı usta yönetmen Danny Boyle'un imzasını taşıyan bir diziye de ilham kaynağı oldu. Bu yapımda Catwoman'ı Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law canlandırdı.