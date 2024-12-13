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Kaybettiği yeğenini koluna kazıttı... 'İçimizdeki yangını tarif edecek bir kelime yok'

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#Yasemin Hadivent#Melisa#Dövme
Kaybettiği yeğenini koluna kazıttı... İçimizdeki yangını tarif edecek bir kelime yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 12:10

Yasemin Hadivent, kaybettiği yeğeninin adını koluna kazıttı.

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Oyuncu Yasemin Hadivent'in yeğeni Melisa, yakalandığı hastalık nedeniyle 2020 yılında hayatında hayatını kaybetmişti.

Kaybettiği yeğenini koluna kazıttı... İçimizdeki yangını tarif edecek bir kelime yok

Yeğenine olan özlemini her fırsatta dile getiren Hadivent, Melisa'nın doğum günü olan 12 Aralık'ta küçük kızın adını koluna kazıttı.

Ünlü oyuncu fotoğrafları da "Bedenim bir gün toprağa karıştığında, ruhum sonsuzlukta Melisa'ya buluşacak..." notuyla paylaştı.

Kaybettiği yeğenini koluna kazıttı... İçimizdeki yangını tarif edecek bir kelime yok

Yasemin Hadivent, yeğeniyle birlikte yer aldığı karelere ise şu notu düştü:

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"Yüreğime sardım seni... Hislerimi yazamıyorum, konuşamıyorum... İçimizdeki yangını tarif edecek bir kelime yok. Bugün Melisacığımızın dünyaya geldiği gün. Onunla yaşadığımız her an için şükrediyor, çok özlüyoruz"

Kaybettiği yeğenini koluna kazıttı... İçimizdeki yangını tarif edecek bir kelime yok

 

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#Yasemin Hadivent#Melisa#Dövme

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