Kaybettiği yeğenini koluna kazıttı... 'İçimizdeki yangını tarif edecek bir kelime yok'

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Oyuncu Yasemin Hadivent'in yeğeni Melisa, yakalandığı hastalık nedeniyle 2020 yılında hayatında hayatını kaybetmişti.

Yeğenine olan özlemini her fırsatta dile getiren Hadivent, Melisa'nın doğum günü olan 12 Aralık'ta küçük kızın adını koluna kazıttı.

Ünlü oyuncu fotoğrafları da "Bedenim bir gün toprağa karıştığında, ruhum sonsuzlukta Melisa'ya buluşacak..." notuyla paylaştı.

Yasemin Hadivent, yeğeniyle birlikte yer aldığı karelere ise şu notu düştü:

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"Yüreğime sardım seni... Hislerimi yazamıyorum, konuşamıyorum... İçimizdeki yangını tarif edecek bir kelime yok. Bugün Melisacığımızın dünyaya geldiği gün. Onunla yaşadığımız her an için şükrediyor, çok özlüyoruz"