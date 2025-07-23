Kayahan'a saygı duruşu

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'Yolu Sevgiden Geçenlerde’ sloganıyla hazırlanan özel konser turnesi, 20 Ağustos’ta İzmir Açıkhava Tiyatrosu’nda başlıyor. Kayahan’ın iz bırakan eserleri Deniz Seki tarafından seslendirilecek.

Bu özel geceye Emre Altuğ, Kayahan’ın hayat arkadaşı ile sahne partneri İpek Acar ve Suat Suna da eşlik edecek. Konserin müzikal altyapısını ise İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası, usta şef Alper Kömürcü yönetiminde sahneye taşıyacak.

Kayahan’ın müzikal mirasını yaşatmayı amaçlayan bu proje, hem bir nostalji yolculuğu hem de yeni kuşaklara sanatçının şarkılarını tanıtma niteliği taşıyor.