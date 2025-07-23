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Kayahan'a saygı duruşu

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#Kayahan#İzmir Açıkhava Tiyatrosu#Yolu Sevgiden Geçenlerde
Kayahana saygı duruşu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 07:55

TÜRK pop müziğinin unutulmaz bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu Kayahan’ın şarkıları yeniden hayat buluyor.

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'Yolu Sevgiden Geçenlerde’ sloganıyla hazırlanan özel konser turnesi, 20 Ağustos’ta İzmir Açıkhava Tiyatrosu’nda başlıyor. Kayahan’ın iz bırakan eserleri Deniz Seki tarafından seslendirilecek.

Bu özel geceye Emre Altuğ, Kayahan’ın hayat arkadaşı ile sahne partneri İpek Acar ve Suat Suna da eşlik edecek. Konserin müzikal altyapısını ise İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası, usta şef Alper Kömürcü yönetiminde sahneye taşıyacak.

Kayahan’ın müzikal mirasını yaşatmayı amaçlayan bu proje, hem bir nostalji yolculuğu hem de yeni kuşaklara sanatçının şarkılarını tanıtma niteliği taşıyor.

 

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#Kayahan#İzmir Açıkhava Tiyatrosu#Yolu Sevgiden Geçenlerde

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