Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor

Güncelleme Tarihi:
Deniz Seki, Emre Altuğ, İpek Açar ve Suat Suna’nın aynı sahneyi paylaşacağı konserlerde sanatçılara İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
Orkestra şefliğini Alper Kömürcü’nün üstlendiği turne, Ment Event organizasyonuyla gerçekleşecek.
Turne 20 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda başlayacak. Ardından 21 Ağustos’ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 3 Eylül’de Antalya Açıkhava Sahnesi’nde ve 1 Ekim’de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde devam edecek. Bilet satışları başladı.