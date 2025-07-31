×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor

Güncelleme Tarihi:

#Kayahan#Yolu Sevgiden Geçenler#İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası
Kayahan şarkıları yeniden hayat buluyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 08:01

TÜRK pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan’ın şarkıları, “Yolu Sevgiden Geçenler” adlı turneyle yeniden sahnelere taşınıyor.

Haberin Devamı

Deniz Seki, Emre Altuğ, İpek Açar ve Suat Suna’nın aynı sahneyi paylaşacağı konserlerde sanatçılara İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Orkestra şefliğini Alper Kömürcü’nün üstlendiği turne, Ment Event organizasyonuyla gerçekleşecek.

Turne 20 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda başlayacak. Ardından 21 Ağustos’ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 3 Eylül’de Antalya Açıkhava Sahnesi’nde ve 1 Ekim’de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde devam edecek. Bilet satışları başladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayahan#Yolu Sevgiden Geçenler#İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası

BAKMADAN GEÇME!