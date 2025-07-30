Kavgaya o da dahil oldu! Sibel Semerci'den Özcan Deniz'e destek, Ercan Deniz'e sitem!

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'ABİ SANDIĞIMIZ VİCDANSIZ!'

'Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Madem ailemizi televizyonlarda dillere düşürmekten bu kadar haz alıyorsun, dinle bak şimdi neler anlatacağım evimizin atası, büyüğü, abisi sandığımız vicdansız! Ailenin yüz karasısın en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için. Kardeşlerimin TC kimlik numaralarını kullanmasam onca şirkette bu kadar usulsüzlükleri rahat rahat nasıl yapar ve çifter çifter iş nasıl batırırdım sonra da her borcu kefil yaptığım Özcan Deniz'e nasıl ödettirdim de desene vicdansız.'

'BU NE CESARET!'

'Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Adaleti'nin vermediği bir kararı, hakimin ağzından çıkmamış bir mahkeme sonucunu önceden biliyormuş gibi televizyon kanalına çıkıp konuşabiliyorsun. 'Kız kardeşim ve Özcan Bey 2 yıl ile 12 yıl arasında yargılanıyor, ceze alacaklar!' diyebiliyorsun. Sen kimsin de sana karşı açılmış bir davayı sanki kız kardeşim ve sevgili abim Özcan Deniz'e karşı sen açmışsın gibi algı oluşturmaya çalışıyorsun. Sen bunu yaptığın onca düzenbazlıklardan biri mi sanıyorsun. Bu ne cesarettir, neye güveniyorsun?'

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'SEN BİR ZAVALLISIN'

'Şirketin içini boşaltıp şirketi bana devrettiler yalanını uydur öyle mi! Kimse sana devretmedi, sen o şirketi haksız ve hukuksuz yollarla devraldın. Tedbir konulmuş taşınmazları satamayacağını anlayınca da şirketin içini boşalttılar yalanına sarılmış bir zavallısın sen.'