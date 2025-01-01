Kavga büyüyor… Taciz iddiasına karşı 250 milyon dolarlık hakaret davası!

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Ağustos ayında gösterime giren film hem eleştirmenlerce beğenilmedi hem de gişede hayal kırıklığı yarattı. Filmin gösterilmesinden aylar sonra başlayan tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar ise gündeme bomba gibi düştü.

Filmin setinde zaten sürekli olarak gerginlikler yaşandığı, başta Blake Lively olmak üzere oyuncuların sıkıntılar yaşadığı konuşuluyordu. En sonunda Lively, filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Justin Baldoni'yi cinsel tacizle ve itibarını yok etmeye çalışmakla suçladı.

Aralık ayının sonunda ortaya atılan bu çarpıcı iddianın ardından ortalık kelimenin tam anlamıyla yangın yerine döndü. Çok ciddi suçlamalarla karşılaşan Justin Baldoni de boş durmadı ve Blake Lively’nin iddiaları üzerine harekete geçti.

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Justin Baldoni, Blake Lively’nin iddialarını gündeme getiren haberi nedeniyle New York Times gazetesine 250 milyon dolarlık hakaret davası açtı

Ünlü oyuncu gazetenin “Herkesi Gömebiliriz” başlıklı haberini yayınlamasının ardından dün Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne 87 sayfalık bir şikâyet dilekçesi sundu.

Dava dilekçesinde, aralarında reklamcıları Jennifer Abel ve Melissa Nathan'ın da bulunduğu 10 davacı, yayın kuruluşunu “iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmekle” suçluyor.

New York Times’da bu ciddi suçlamalara göre Justin Baldoni filmin çekimleri süresince Blake Lively’ye cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulundu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdi ve hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptı.

Justin Baldoni ise şikayetinde “Times'ın haberi neredeyse tamamen Lively'nin doğrulanmamış ve kendi kendine hizmet eden anlatısına dayanıyor ve Lively'nin iddialarıyla çelişen ve gerçek niyetini ortaya koyan çok sayıda kanıtı göz ardı ederek neredeyse kelimesi kelimesine aktarıyor” dedi ve gazeteden bu temelsiz iddialar karşılığı 250 milyon dolar tazminat talep etti.

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Öte yandan Blake Lively de daha önce gündeme getirdiği taciz suçlamalarıyla ilgili olarak en sonunda mahkemeye gitti ve o da Justin Baldoni’ye yönelik olarak cinsel taciz, misilleme, sözleşmenin ihlali, duygusal sıkıntıya neden olma, mahremiyetin ihlali ve ücret kaybı suçlamalarıyla dava açtı.

New York Times gazetesi ise Justin Baldoni tarafından açılan 250 milyon dolarlık dava için “Bağımsız bir haber kuruluşunun rolü, gerçekleri nereye götürürse götürsün takip etmektir. Haberimiz titizlikle ve sorumluluk bilinciyle hazırlanmıştır. Haber, makalede doğru bir şekilde ve uzun uzun alıntıladığımız metin mesajları ve e-postalar da dahil olmak üzere binlerce sayfalık orijinal belgenin incelenmesine dayanmaktadır” açıklamasını yayınladı.

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“It Ends With Us” filmi ağustos ayında gösterime girdiğinde, basına konuşan bazı kaynaklar Baldoni'nin dört çocuk annesi Lively’yi sette ‘rahatsız’ hissettirdiğini iddia etmişti.

Karşılıklı suçlamaların ardından taraflar kozlarını mahkemede paylaşacak…