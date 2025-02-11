Kate'in kıyafet tartışması büyüyor: Açıklamayı o değil biz yapıyoruz!

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Bu durum aslında onun giyindiği firmalar açısından bakıldığında gayet olumlu. Fakat Galler Prensesi Kate Middleton, kıyafetlerine gösterilen bu ilginin yaptığı işleri gölgede bıraktığını düşünüyor.

Hatta geçen hafta artık Kensington Sarayı tarafından bu konuda artık açıklama yapılmayacağı ileri sürüldü.

Fakat yine de Kensington Sarayı sözcüsünden gelen bir yazılı açıklama bu konuda herhangi bir politika değişikliği olmayacağını gözler önüne serdi.

AÇIKLAMALAR BİZE AİT

Açıklamada şu satırlar yer aldı: "Geçtiğimiz hafta, Galler Prensesi'nin kıyafetleriyle ilgili bir haber ve Kensington Sarayı'nın kıyafetleriyle ilgili bilgileri nasıl paylaştığıyla ilgili çok sayıda soru geldi. Açıklığa kavuşturmak gerekirse açıklamalar bize aittir. Bildirilen yorumlar doğrudan Galler Prensesi'ne atfedilmemelidir."

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"Açık olmak gerekirse, Galler Prensesi'nin kıyafetleri hakkında bilgi paylaşma yaklaşımımızda hiçbir değişiklik olmadı."

Özetle her ne kadar Kate, kimi zaman giysilerinin yaptığı faaliyetlerin önüne geçtiğini savunsa da Kensington Sarayı, onun hangi markalardan giyindiği konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.

CEKETİ YOK SATTI

Moda dünyasında epeydir süren bir 'Kate etkisi' var... Middleton'ın giyip kuşandığı her şey kelimenin tam anlamıyla yok satıyor. Hem de saatler içinde.

Geçen hafta gelen haberlere göre Kate, özellikle yardım projelerinde kıyafetlerinin yaptığı işlerin önüne geçmesinden rahatsızlık duyuyordu.

Ama geçen hafta yaptığı bir ziyaret sırasında da bu durum değişmedi. Kate'in giydiği ceket birkaç saat içinde bütün stoklarda tükendi.

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KIYAFETLERİNİN BU KADAR İLGİ GÖRMESİNDEN MEMNUN DEĞİL

Giyimine kuşamına gösterilen bu ilginin yaptığı işleri, özellikle de yardım faaliyetlerini gölgede bıraktığını düşünüyor çünkü.

Yeni gelen bir habere göre Kate Middleton, artık Kensington Sarayı'nın özellikle yardım faaliyetleri için bir ziyarete gittiğinde üzerine giydiği kıyafetler hakkında basına bilgi vermesini istemiyor.

Kensington Sarayı'ndan bir yetkili "Kate'in üzerindeki kıyafetlerin, yaptığı faaliyetleri gölgede bıraktığına dair bir duygusu var" diye konuştu.

YAPTIĞI İŞLERİN DİKKAT ÇEKMESİNİ İSTİYOR

İngiltere'de yayınlanan The Sunday Times'a konuşan söz konusu yetkili "Kate gerçekten önemli konulara ya da kişilere odaklanmak istiyor" diye anlattı durumu.

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Onun söylediğine göre giysilerinin ya da aksesuarlarının yapılan işi gölgede bırakması Kate'i de rahatsız ediyor.

Yine bu kaynağa bakılırsa Kate Middleton, hayranlarının üzerindeki kıyafetlerle ilgilenmesini anlıyor. Ama yine de bu şekilde dikkat çekmekten de hoşlanmıyor.

BÜTÜN AYRINTILAR BİR BÜLTENLE BASINA BİLDİRİLİYOR

Aslına bakılırsa önde gelen aile üyelerinin giyim kuşamıyla ilgili olarak basın bülteninde bilgi vermek Kraliçe 2. Elizabeth döneminden bu yana izlenen bir yol.

Buckingham Sarayı, rutin olarak herhangi bir göreve giden aile üyelerinin kıyafetleriyle ilgili detayları basınla paylaşıyor.

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Bir başka ayrıntı da kraliyet ailesi üyelerinin özellikle uluslararası gezilerde söz konusu ülkeye saygı anlamına gelen renklerde giyinmesi ya da o ülkeden bir modacının kıyafet ve aksesuarını tercih etmesi epeydir rastlanan bir durum.

Zaten Kate de bu konuda çok dikkatli. Yurt dışı gezilerinde gittiği ülkenin bayrağının renginde giyiniyor genellikle.

Ama yine de Kate Middleton, özellikle de hayır etkinliklerinde kıyafetlerinin ön plana çıkmamasını arzu ediyor.

Aslında bu konu yıllar önce bir kez daha gündeme gelmişti. Kate'in kıyafetleriyle ilgili açıklama yapılmayacağı bile söylenmişti. Ama görünüşe göre bu durum bir kural haline gelmedi henüz.