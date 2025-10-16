Kate'in 'aslı ile sureti' nihayet buluştu... Düğünden beri nasılsınız!

Haberin Devamı

Bir başka deyişle "gerçek" Kate Middleton ile Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı yan yana geldi.

Bir süredir Fransa ve İngiltere gezisinde bulunan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa, Windsor'da Galler Prensesi Kate ve Galler Prensi William tarafından ağırlandı.

Gelecekte ülkelerinin tahtlarını devralmaya hazırlanan iki çiftin buluşması ise hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

HAYRANLARINI BİR HEYECAN SARDI

Kate ile William, Rajwa ile Hüseyin'in, 2023 yılındaki düğününe de davetli olarak katılmıştı. Ondan sonra da iki çift hiç bir araya gelmedi.

İki yıl sonraki bu buluşma ise özellikle Kate ile Rajwa'yı yan yana görmek isteyen hayranları için heyecan vericiydi.

Aslında anne tarafından Suudi Arabistan kraliyet ailesiyle bağlantıları bulunan Rajwa, yine de birçok açıdan Kate Middleton'a benzetiliyor.





Gelecekte ülkelerinin tahtını devralacak olan iki çiftin buluşmasını, hayranları uzun zamandır heyecanla bekliyordu.





NİŞAN ELBİSELERİ BİRBİRİNİN KARDEŞİ GİBİYDİ

Bu benzetmeyi tetikleyen de Rajwa'nın, Hüseyin ile nişanlandığında çekilen resmi pozda tıpkı Kate'in yıllar önce giydiği nişan elbisesine ikizi kadar benzeyen bir elbise giymesiydi.

Bu yüzden de Rajwa hep Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak anıldı.

İki çiftin bir başka benzerliği de gelecekte tahtı babalarından devralacak olmaları.

İşte bu yüzden de Kate ile William'ın ev sahipliğinde Windsor'da gerçekleşen bu buluşma her iki prensesin hayranlarını da çok heyecanlandırdı.

Kate ile Rajwa, nişan elbiselerinin renk benzerliği nedeniyle daha 2022 yılından bu yana 'kardeş' ilan edildi.