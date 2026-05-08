Karsu için seferberlik

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 07:42

Hollanda’nın 5 Mayıs Ulusal Kurtuluş Günü kutlamaları kapsamında 2026 yılının özgürlük elçisi seçilen piyanist ve şarkıcı Karsu, aynı gün içinde dört farklı şehirde konser verdi. Ünlü sanatçıya şehirler arası ulaşım için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopter tahsis edildi.

PİYANİST ve şarkıcı Karsu, Hollanda Hükümeti tarafından 2026 yılı Ulusal Kurtuluş Günü Özgürlük Elçisi seçildi. Sanatçı, 5 Mayıs Ulusal Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında aynı gün dört farklı şehirde konser verdi. İlk olarak Limburg’da sahneye çıkan şarkıcı, ardından sırasıyla Roermond, Den Bosch ve Haarlem’de müzikseverlerle buluştu.

Hava Kuvvetleri’nin helikopteriyle konserden konsere gitti

HARİKAYDI

Karsu’ya konser verdiği şehirlere ulaşımı için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopter tahsis edildi. Müziğinin yanı sıra sanatsal başarısı ve toplumsal duyarlılığı sebebiyle Hollanda’nın özgürlük elçisi seçildiği belirtilen Karsu’nun konserlerini on binlerce kişi izledi. Yaşadığı bu sıradışı deneyimi “Çok harikaydı” diye anlatan Karsu, enerjisini koruması konusunda uyarıldığını belirterek “Bana ‘Her şeyini verme’ dediler ama bunu yapamam. Şu an çok yorgunum, çünkü gerçekten her şeyimi verdim” ifadelerini kullandı.

İYİ BİR MESAJ VERMELİYDİM

Sanatçı, konserlerin ardından hislerini şu sözlerle dile getirdi: “Bu etkinlikte olmak gerçekten onur verici. Bir insan olarak, bir kadın olarak burada durup istediğimi söyleyebilme, istediğim gibi dans edebilme, hareket edebilme özgürlüğüne sahip olmak çok değerli. Bu konserlerde on binlerce insanın karşısında sahnedeydim. Onlara iyi bir mesaj vermeliydim. İnsanların özgürlüğün ne anlama geldiğini hissetmelerini sağlamalıydım ve onu yapmaya çalıştım.”

 

