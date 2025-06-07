Dokuz ay karnında taşıdı, doğurdu, 16 yaşında toprağa verdi... TV yıldızı büyük kaybının ardından ilk konuştu: Onsuz nasıl yaşayacağım ben!

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Tıpkı kendisi 16 yaşındayken dünyaya getirdiği oğlunu tam da o yaşta, gençliğinin baharında sadece 16 yaşında ebediyete uğurlayan TV yıldızı Whitney Purvis gibi.

Kamera karşısına geçtiği 16 and Pregnant (16 Yaşında ve Hamile) adlı TV şovuyla tanınan Purvis, bu ayın başlarnda 16 yaşındaki oğlu Weston Owen Gosa'yı kaybetmişti. Bu acı haberi de sosyal medya hesabından duyurmuştu Purvis.

Acılı anne Whitney Purvis, oğlunun açıklanmayan bir nedenle gencecik yaşta ölümünden sonra ilk kez People dergisine konuştu ve bu büyük acının kendisini nasıl değiştirdiğini anlattı.

'AKLIMDAN SÜREKLİ OĞLUM GEÇİYOR'

Acılı anne Whitney Purvis "Kendimi oyalayamıyorum... Sürekli aklımdan oğlum geçiyor. Elime telefonumu bile almak istemiyorum" dedi.

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33 yaşındaki Purvis "Ağlamadığım zamanlarda sadece oturup tavana bakıyorum. Böyle bir şey yaşamak istemezdim.. Aslında kimsenin böyle bir şey yaşamak istemeyeceğini biliyorum. Ama böyle bir şeyin başınıza geleceğini asla düşünmezsiniz. Ben şu anda geleceğimi hayal bile edemiyorum. Bundan sonra hayatıma nasıl devam edeceğimi bilemiyorum" sözleriyle ne kadar büyük bir acı yaşadığını anlattı.

Purvis, oğlunun ölümünden sonra sadece donup kalmış gibi hissettiğini sözlerine ekledi.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNU VARDI

Her ne kadar oğlunun neden hayata veda ettiğini açıklamasa da Whitney Purvis'in anlattığına göre oğlunun "bir çocuğun kolay başa çıkamayacağı" sağlık sorunları vardı.

Acılı anne "Bir sürü sağlık sorunu vardı... Bebekken Alfa 1 adı verilen antitripsin eksikliğiyle doğmuştu, ancak daha sonra büyüdüğünde Addison hastalığı teşhisi kondu ve sonra diyabet ortaya çıktı" dedi.

Genç yaşta hayata veda eden talihsiz Weston, diyabet hastalığı yüzünden iğne olmak zorundaydı. Annesinin anlattığına göre bu durumdan da nefret ediyordu. Sürekli olarak 'Bu neden benim başıma geldi?' diye soruyordu...

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ACI DOLU SATIRLARLA HABERİ DUYURDU

Whitney Purvis, geçtiğimiz hafta yaptığı sosyal medya paylaşımında oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acılı anne "Bunu yazmak çok zor.. Benim güzel oğlum Weston hayata veda etti. Sadece 16 yaşındaydı, hayat çok zalim ve acımasız.. Anlamıyorum... Benim bebeğim gitti ve ben şimdi kendimle ne yapacağımı bilmiyorum" sözleriyle büyük kaybını takipçileriyle paylaşmıştı.

Purvis, oğlu Weston'ın mükemmel bir insan olduğunu belirtip ardından da şu satırları eklemişti: " En korkunç kabusum gerçeğe dönüştü. Bir çocuğu kaybettikten sonra hayata nasıl devam edebilirsiniz ki! Bunun gerçek olmasını istemiyorum" satırlarıyla büyük acısını elinden geldiğince ifade etmişti.

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Whitney Purvis'in erken yaşta kaybettiği Weston dışında 2014 yılında dünyaya gelen River adında bir oğlu ve 2 yaşında Collin Adonis adında başka bir oğlu daha bulunuyor.