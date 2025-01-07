Karnaval gibi gala

Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 13:01
“Türkiye’nin ilk satranç konulu reel-animasyon” olarak lanse edilen “Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filminin galası, önceki gün İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Etkinliğe sanat dünyasının ünlü isimleri akın etti.
10 Ocak’ta vizyona girecek “Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filminin galasına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.İZLEYEN ÇOCUKLAR SATRANCA YÖNELECEK
Filmin yapımcısı Polat Yağcı, “Adı gibi, şampiyonlara yakışır bir film oldu. Filmin ana teması satranç ve aile. Eski aile değerlerini hatırlatıyor. Bu filmi izleyenler satranç üzerine çok şey öğrenecek” dedi. Başrol oyuncularından Murat Yıldırım, “Ben de bugün ilk kez izleyeceğim. Seslendirme kadrosunda Ajda Pekkan, Ali Poyrazoğlu, Engin Altan Düzyatan, Burak Deniz, Kubilay Aka gibi değerli isimler var. Onlar da filmin kalitesini yukarıya taşıdı” diye konuştu.
Erdal Özyağcılar, “Filmi izleyen çocuklar artık ellerini o akıllı telefonlardan çekip satranç oynamaya başlasınlar. İnşallah bu film böyle bir başlangıca vesile olur” derken, Ezo Sunal, “Filmde babamı Erdal Abi, abimi Murat canlandırdı. Büşra’yla çalışmak da çok keyifliydi. Bildiğiniz gibi benim hayatım çocuklar. Onlardan müthiş ilham ve enerji alıyorum” dedi. Filmin çocuk başrol oyuncusu Mert Ege Ak ise “Bu filmi izleyenler satranca daha çok ilgi duyacaktır” diye konuştu.
Gala için İstanbul Kongre Merkezi’ne çocuk oyun parkı, dönme dolap, yemek
stantları kuruldu. Misafirler karnaval gibi bir gün yaşadı. “Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları”, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe’nin satrançla tanışma hikâyesini konu alıyor.