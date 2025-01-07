Karnaval gibi gala

Haberin Devamı

10 Ocak’ta vizyona girecek “Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filminin galasına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Filmin yapımcısı Polat Yağcı, “Adı gibi, şampiyonlara yakışır bir film oldu. Filmin ana teması satranç ve aile. Eski aile değerlerini hatırlatıyor. Bu filmi izleyenler satranç üzerine çok şey öğrenecek” dedi. Başrol oyuncularından Murat Yıldırım, “Ben de bugün ilk kez izleyeceğim. Seslendirme kadrosunda Ajda Pekkan, Ali Poyrazoğlu, Engin Altan Düzyatan, Burak Deniz, Kubilay Aka gibi değerli isimler var. Onlar da filmin kalitesini yukarıya taşıdı” diye konuştu.

