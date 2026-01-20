×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Kara komedi 'Eşik'

Güncelleme Tarihi:

#Lütfi Can Bulut#Mehmet Küçükgünaydın#Eşik
Kara komedi Eşik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 07:00

Lütfi Can Bulut ve Mehmet Küçükgünaydın’ın rol aldığı kara komedi türündeki “Eşik”, izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Kara komedi tarzıyla dikkat çeken “Eşik” oyunu, etkileyici anlatımı ve güçlü sahne temposuyla, Standarts yapım prodüksiyonu ile seyircisiyle buluşuyor.

Oyun, Lütfi Can Bulut ve Mehmet Küçükgünaydın’ın yüksek performanslarıyla hatırlamak ile unutmak arasında sıkışmış bireyin iç dünyasına odaklanıyor.

Eşik”, insanın kendi hikayesine ne zaman sahip çıktığını ve ne zaman başkalarının hikayelerine maruz kaldığını sorguluyor. Oyunun yazarı Sertaç Sayın ve konsept yönetmenliğini Ozan Ömer Akgül üstleniyor.

Oyun, bu akşam DasDas Açık Sahne’de ve 22 Ocak’ta Pax Sahne’de sahnelenecek. Şubat gösterileri ise 10 Şubat akşamı Alan Kadıköy’de başlayacak.

Kara komedi Eşik

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lütfi Can Bulut#Mehmet Küçükgünaydın#Eşik

BAKMADAN GEÇME!