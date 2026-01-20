Kara komedi 'Eşik'

Haberin Devamı

Kara komedi tarzıyla dikkat çeken “Eşik” oyunu, etkileyici anlatımı ve güçlü sahne temposuyla, Standarts yapım prodüksiyonu ile seyircisiyle buluşuyor.

Oyun, Lütfi Can Bulut ve Mehmet Küçükgünaydın’ın yüksek performanslarıyla hatırlamak ile unutmak arasında sıkışmış bireyin iç dünyasına odaklanıyor.

“Eşik”, insanın kendi hikayesine ne zaman sahip çıktığını ve ne zaman başkalarının hikayelerine maruz kaldığını sorguluyor. Oyunun yazarı Sertaç Sayın ve konsept yönetmenliğini Ozan Ömer Akgül üstleniyor.

Oyun, bu akşam DasDas Açık Sahne’de ve 22 Ocak’ta Pax Sahne’de sahnelenecek. Şubat gösterileri ise 10 Şubat akşamı Alan Kadıköy’de başlayacak.