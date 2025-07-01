Kar beyaz bir ölüm onu yaz sıcağında hayattan kopardı... Eski fotoğraflarında hala gülümsüyor... Talihsiz şarkıcı hep 23 yaşında kaldı!

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Diğer yandan bir de sadece sevgililerin değil, milyonların kalbine dokunan şarkılar vardır... Bazıları duyulduğunda insana neşe verir ama bazıları hep insanın yüreğini sızlatır.

Tıpkı Türk pop müziğinin altın çağlarını yaşadığı 1990'larda yazılan ve söylenen o şarkı gibi.. 'Kar beyazdır ölüm... Ellerinden gülüm... Yine yoksun diye... Düşmanım her güne..."

İşte bu şarkının daha ilk notaları duyulduğu andan itibaren özellikle belli bir kuşağa mensup müzikseverlerin yüreği titrer...

Bu küçük çocuk beklenmedik bir hızla müzik dünyasında yükseldi... Sonra gencecik yaşında bir trafik kazası onu hayattan kopardı. Aradan yıllar geçti... Sesi hala yürekleri titretiyor.

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Tüyleri diken diken olur. Hele melodi bitip de o güçlü ses şarkının sözlerini söylemeye başladığında.

Sadece şarkının güzelliğinden değil milyonlarca kişinin kalbine dokunan o şarkıyı içe işleyen sesiyle yorumlayan o esmer, yakışıklı ve genç adamın daha 23 yaşında hayattan kopmasının da etkisiyle kuşkusuz...

O güzel şarkının yorumcusu, bundan 27 yıl önce haziran ayının bitmesine sadece üç gün kala bir trafik kazasının kurbanı oldu...

Eğer hayata tutunabilseydi 2025 yılında hayatında yepyeni bir sayfa açacak ve 50 yaşına girecekti. Ama olmadı...

TÜRK POP MÜZİĞİNİN BİR DÖNEMİNE DAMGASINI VURDU

Türk pop müziğinin en beklenmedik ve trajik ölümlerinden birinin kahramanı olan bu ünlü, şarkıcı Kerim Tekin...

Sadece 23 yaşındayken bir konser dönüşü Afyon, Sandıklı yakınlarında geçirdiği bir trafik kazası onu hayattan kopardı. Kerim Tekin, eğer hayata tutunsaydı bu yılın 18 Nisan günü 50'nci yaşını kutlayacaktı.

Ama hayat hep beklendiği gibi ilerlemiyor kuşkusuz... Kerim Tekin; 1998 yılının 27 Haziran günü bir trafik kazası nedeniyle hayata veda etti. O dönemde onun sesini dinleyip belki aşka düşüp belki de aşk acısı çekenler büyüdü, yaş aldı ve yaşlandı. Onlara düşen gencecik yaşında hayattan kopan Kerim Tekin'i anmak oldu.

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Biz de bundan tam 27 yıl önce daha söyleyecek çok şarkısı varken uçup giden Kerim Tekin'i bir hatırlayalım istedik.

DAHA İLKOKULDA MÜZİĞE İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

18 Haziran 1975 yılında dünyaya gözlerini açtı Kerim Tekin. Daha ilkokul yıllarında müziğe ilgi duymaya başladı. Ailesinin de desteğiyle şan ve gitar dersleri aldı.

Liseye geldiğinde bir yandan futbol oynarken bir yandan da gece kulüplerinde gitar çalıp şarkı söylemeye başladı... Ama ilerleyen zamanda müzik tutkusu ağır basınca futbolu tamamen bıraktı.

O noktadan sonra da Kerim Tekin'in gece kulüplerinde gitar çalıp şarkı söylediği dönem başladı. Bir yandan da kendi şarkılarını yazıyordu.

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Bu gece kulübü döneminde Türk pop müziğinin önemli aranjörlerinden biri olan Halis Bütünley, bu güzel sesli ve güzel görünüşlü genç müzisyeni keşfetti. Sonrasında da Kerim Tekin'in profesyonel dönemi başladı.

KISACIK KARİYERİYLE TÜRK POP MÜZİĞIİNE DAMGASINI VURDU

1995 yılında ilk albömü Kara Gözlüm piyasaya çıktı. O albümde yer alan, Kenan ve Ozan Doğulu kardeşlerin imzasını taşıyan Cici Baba aldı şarkıyla iyi bir çıkış yakaladı.

10 şarkıdan oluşan bu ilk albümünde İlhan Şeşen, Zeynep Talu, Garo Mafyan, Ozan Doğulu gibi Türk pop müziğinin yıldızlarıyla çalıştı Kerim Tekin.

Sonra albümle aynı adı taşıyan Kara Gözlüm şarkısının klibi geldi. Tekin'in tanınırlığı da giderek arttı.

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Bu sırada oyunculuğa da adım attı. Mirasyediler adlı dizide kamera karşısına geçti.

KAR BEYAZDIR ÖLÜM İLE HAFIZALARA VE YÜREKLERE KAZINDI

1997'de Haykırsam Dünyaya albümünü çıkardı. İşte o albümdeki Kar Beyazdır Ölüm şarkısıyla bir daha silinmemek üzere hafızalara kazındı Kerim Tekin. Bu ünlü şarkının söz ve müziğinin de yine dönemin ünlü isimlerinden Tayfun Duygulu'ya ait olduğunu hatırlatalım.

Bu arada dizilerde oynamaya da devam etti Kerim Tekin. Meral Konrad ile birlikte Yaz Aşkım adlı bir filme başladı. Orada da Kerim adında bir otomobil yarışçısını canlandırdı.

Kerim Tekin kariyerinde hızla yükseliyordu. İşte o dönemde Kar Beyaz klibinin çekimleri sürerken Afyon Termal'de bir konser verdi..

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GENCECİK ÖLÜMÜ YÜREKLERİ YAKTI

Konserden dönerken takvimler 27 Haziran 1998 gününü gösteriyordu.

Kerim Tekin bir arkadaşının düğününe yetişmek istedi... Konser sonrasında yanında Halis Bütünley ile birlikte, Afyon Sandıklı'da mıcır yolda giderken bir kaza geçirdiler.

Kerim Tekin, daha 23 yaşında oracıkta hayatını kaybetti.

Eğer yaşasaydı kim bilir daha nice unutulmaz şarkılara sesiyle hayat verecekti... Belki de evlenip çoluk çocuğa karışacaktı. Ama onun yerine gencecik yıllarında ebediyete uğurladı onu sevenleri... Ve hep 23 yaşında kaldı.

Kerim Tekin'in ölümünden 27 yıl sonra bile yüreklere dokunan şarkısı Kar Beyazdır Ölüm'ün sözleri Tayfun Duygulu ile Beste Açar'a ait. Duygulu aynı zamanda şarkının bestecisi. Düzenleme ise İskender Paydaş'a aitti.