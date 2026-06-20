Kantindeki gizem

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Haziran ayının son haftası kamera karşısına geçecek olan ekip, film için heyecanlı olduklarını söyledi.



1999 yılında bir üniversite yurdunda yaşanmış gerçek olaylardan ilham alınarak hayata geçirilen projenin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı oturacak. Komedi, kara mizah ve gerilimi buluşturan film sonbaharda vizyona girecek.

“Kantin”, yıllardır kapalı olan ve geceleri balyoz sesleriyle yankılanan üniversite kantininde yaşanan gerilimli hikâyeyi beyazperdeye taşıyacak.

Görkem Sevindik “Filmde, yurtta kalan öğrencilerin reisi konumundayım” derken, Gürkan Uygun da “Ben yurt müdürünü oynayacağım” diye konuştu.