Kanserle mücadele eden Şimal'in zor günleri: Çok yoruldum, psikolojik olarak iyi değilim

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2022 yılında meme kanserini yenen, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan Şimal'den kötü haber eylül ayında geldi. Ünlü şarkıcı, kanserin beyin zarına metastaz yaptığını duyurdu.

"AİLECE SARSILDIK"

Şimal, haberi "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat Dm kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin! " mesajıyla duyurdu.

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Uzun süredir sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapmayan Şimal, kendisini merak eden takipçilerine kayıtsız kalmadı.

"TANSİYONUM DÜŞÜK, YEMEK YİYEMİYORUM"

Çok yorulduğundan bahseden Şimal, "psikolojik olarak hiç iyi değilim" dedi.

Şimal, sosyal medya hesabında "Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değillim. Yoruldum artık sanırım. Tansiyonum düşük ,yemek yiyemiyorum. Bu yüzden çok kilo verdim. Sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin. Çok zor be. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim . Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan... Kendinize çok iyi bakın.... " notunu paylaştı.