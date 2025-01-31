Kanserle mücadele eden müzisyen Selcan Asyalı: Büyük savaş verdim

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Meme kanseri olan şarkıcı sosyal medyadan yayınladığı videoda, zorlu süreçte aldığı destek için sevenlerine “Bu son iki yılda büyük bir savaş verdim, Selcan’ın yeni sürümü yolda” sözleriyle teşekkür etti.

Gen testinin sonucunu almak için hastaneye gittiğini belirten sanatçı, güzel haberler paylaşacağını düşündüğünü söyledi:

“Bugün gen testi sonucumu almak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne doğru yoldayım. Sağ mememdeki misafirin ne zaman çekip gideceğini, yoksa doktorların yardımıyla mı çekip gideceğini öğrenmek için. Dört ay önce kan vermiştim, bugün sonucunu alacağım. Güzel haberler paylaşacağımı düşünüyorum.”