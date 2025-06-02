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Kanser tedavisi görüyordu… Ünlü oyuncu 41 yaşında hayatını kaybetti

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#Devin Harjes#Boardwalk Empire#Manifest
Kanser tedavisi görüyordu… Ünlü oyuncu 41 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 14:59

Birçok sevilen dizide başarıyla canlandırdığı rollerle tanınan ünlü oyuncu 41 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi yasa boğan yıldız ismin bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

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Boardwalk Empire dizisinin yıldızı Devin Harjes 41 yaşında hayatını kaybetti

Boardwalk Empire, Manifest, Daredevil, Gotham ve Elementary gibi sevilen dizilerin oyuncusu olan Devin Harjes’in New York’ta kansere bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü açıklandı.

Kanser tedavisi görüyordu… Ünlü oyuncu 41 yaşında hayatını kaybetti

“Boardwalk Empire” dizisinde Jack Dempsey karakterini canlandıran Devin Lee Harjes’in 27 Mayıs Salı günü New York'ta hayatını kaybettiği, ölüm haberinin ise ailesi tarafından yeni verildiği bildirildi.

Harjes’e kış aylarında kanser teşhisi konduğu, ünlü oyuncunun New York’ta hastanede tedavi görürken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ödüllü aktör, 2011 yılında beğenilen Boardwalk Empire dizisiyle televizyon dünyasına adım atmıştı.

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Devin Harjes dizide Steve Buscemi, Michael Kenneth Williams, Michael Pitt gibi usta oyuncularla kamera karşısına geçmişti.

Kanser tedavisi görüyordu… Ünlü oyuncu 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun basın sözcüsü ölümünün ardından “O, üstlendiği her role yüzde yüzünden azını vermeyen, büyük bir inanca sahip bir sanatçıydı. Kişilik olarak cömert, nazik, anlayışlı ve ailesine ve arkadaşlarına bağlı biriydi. Onu özleyeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Harjes’in rol aldığı son dizi “Manifest” oldu.

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#Devin Harjes#Boardwalk Empire#Manifest

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