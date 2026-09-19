Kanlı Nigar'la sahneye dönüyor

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BU KIŞ SAHNEDE



Taş, ünlü isim ile tüm detaylarda anlaşmaya vardıklarını ve oyunun afiş tasarımları üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Avşar’ın menajeri Taner Yılmaz da projeyi doğruladı:

“Doğrudur, Hülya Hanım kabul etti. Şu anda diğer oyuncuların belirlenmesi gibi bir süreç var. Sonra provalar başlayacak. Aralık-ocak gibi sahneye koyulması planlanıyor. Hülya Hanım’ın müzikalde oynamak uzun süredir hayaliydi. Projeye ve yapımcıya inandığı ve güvendiği için kabul etti.”

Hülya Avşar, Türk tiyatrosunun önemli karakterlerinden Kanlı Nigar’ı canlandıracak. Oyuncu kadrosu ise

kademeli olarak açıklanacak.