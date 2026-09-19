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Kanlı Nigar'la sahneye dönüyor

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#Hülya Avşar#Kanlı Nigar#Tiyatro
Kanlı Nigarla sahneye dönüyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 08:15

HÜLYA Avşar, uzun bir aranın ardından tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Avşar, yapımcılığını Onur Can Taş’ın üstlendiği ‘Kanlı Nigar’ müzikalinde başrolü üstlenecek.

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BU KIŞ SAHNEDE

Taş, ünlü isim ile tüm detaylarda anlaşmaya vardıklarını ve oyunun afiş tasarımları üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Avşar’ın menajeri Taner Yılmaz da projeyi doğruladı:

“Doğrudur, Hülya Hanım kabul etti. Şu anda diğer oyuncuların belirlenmesi gibi bir süreç var. Sonra provalar başlayacak. Aralık-ocak gibi sahneye koyulması planlanıyor. Hülya Hanım’ın müzikalde oynamak uzun süredir hayaliydi. Projeye ve yapımcıya inandığı ve güvendiği için kabul etti.”

Hülya Avşar, Türk tiyatrosunun önemli karakterlerinden Kanlı Nigar’ı canlandıracak. Oyuncu kadrosu ise
kademeli olarak açıklanacak. 

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#Hülya Avşar#Kanlı Nigar#Tiyatro

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