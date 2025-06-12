Kandırdığı kadınları korkunç tarikata üye yapıyordu... Utanç içinde yaşayan eski oyuncu gizlice evlendi

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Hollywood’da tanınan bir isim olmaya başladığı için bu korkunç suç ağındaki görevi kendisi gibi genç oyuncuları tuzağa çekmekti.

Çok sevilen Superman dizisi Smallville’de rol alarak ünlenen genç oyuncu Allison Mack, NXIVM adı verilen seks tarikatına üye olduğu ortaya çıkınca tutuklanmıştı.

Mack, NXIVM lideri Keith Raniere'nin kurduğu ve kadınların "efendi" olarak Raniere'ye bağlı olduğu, hatta vücutlarına Raniere'nin baş harflerinin damgalandığı bu seks tarikatında kendisi gibi ünlü oyuncuları ağına düşürmekle görevliydi.

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Ünlü oyuncu 2019 yılında bu korkunç suç ağı ortaya çıkınca suçlamaları kabul etmiş ve 2021’de hapse atılmıştı.

Allison Mack Temmuz 2023'te iyi hal gerekçesiyle erken tahliye edilmişti.

İşlediği korkunç suçlarla birlikte gözden düşen ve oyunculuk kariyeri sona eren Allison Mack hapisten çıktıktan sonra utançtan insan içine çıkamadan, saklanarak yaşıyordu.

Tarikatın seks kölelerinin “efendisi” olarak anılan Allison Mack hapisten çıktıktan iki yıl sonra kendini eve kapattığı söylenirken sürpriz şekilde yeniden evlendi.

Los Angeles’ta kimselere duyurmadan Frank adında bir adamla evlendiği öğrenilen Allison Mack’in yeni eşiyle köpeğini gezdirdiği parkta tanıştığı ortaya çıktı.

Çift geçen aralık ayında nişanlanmıştı.

Allison Mack 2017’de tarikatın başka bir üyesi olan Nicki Clyne ile evlenmiş 2020’de itirafçı olmaya karar verdikten sonra da ayrılmıştı.

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Ünlü oyuncu mahkemede gözyaşı dökmüş, kendisinin de kandırıldığını söylemişti. Allison Mack tarikata katılırken kötü giden kariyerini düzeltmek istediğini, yeniden büyük bir Hollywood yıldızı olmak isterken tarikatın ağına düştüğünü anlatmıştı.

Allison Mack’i iyi halden salan mahkeme ünlü oyuncunun da manipülasyon yoluyla tarikatın kurbanı olduğuna hükmetmişti.