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Kanayan yara ‘Kayıp Sesler’

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#Kayıp Sesler#Yavuz Seçkin#Film
Kanayan yara ‘Kayıp Sesler’
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 12:56

Yapımcılığını Murat Batı’nın, yönetmenliğini Erçağ Açar’ın üstlendiği ‘Kayıp Sesler’ dizisinin galası Yavuz Seçkin’in sunumuyla Akmerkez SinemaPink’te düzenlenen galayla yapıldı.

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Başrolünde Murat Batı’nın yer aldığı, Fatoş Kara, Kenan Uyanık, Gökçe Kahyaoğlu, Erkan Beycan ve Şennur Özbay gibi isimlerin rol aldığı dizi, önümüzdeki günlerde dijital platformlarda yayınlanacak. Proje, ABD’deki bir ilaç firmasının yasal olmayan klinik deneylerini Türkiye’ye taşıması, kimsesiz ve mülteci çocukların denek olarak kullanılmasını konu ediyor.

Uzun ve yorucu bir süreçten geçtiklerini söyleyen Murat Batı “Gerçekçi bir hikaye ve çok heyecanlıyız. Hem duygusal, hem enerjik hem de Amerikan tarzı bir dizi oldu. Çekimler zorlu geçti. İzleyenler televizyon karşısından kalkamayacak. Çocuklarla ilgili konular vicdanımızı yaralıyor. Çocuk istismarı kanayan bir yara biz de bunun üzerine gitmek istedik. Ortaya güzel bir proje çıktı” dedi.

Kanayan yara ‘Kayıp Sesler’

Erçağ Açar “Çok gerçekçi bir hikaye. Üzerinden defalarca geçtik. Çekimler güzel geçti. Ufak da bir kaza atlattım. Köpek ısırdı ve kaşım yarıldı. O halde çekimlere devam ettim. Beş bölüm hazır” şeklinde konuştu.

 

 

 

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#Kayıp Sesler#Yavuz Seçkin#Film

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