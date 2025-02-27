Kanal D'de Ramazan ekranı

Haberin Devamı

İZLEYİCİ SORULARI YANITLANACAK

'M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti', Ramazan ayının huzurunu ve bereketini izleyicilerle buluştururken her gece canlı yayınla ekrana gelecek programda, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) hayatından kesitler ve dualar paylaşılacak. İzleyiciden gelen görüntülü soruların da yanıtlanacağı 'M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti' her gece saat 03.45'te Kanal D'de ekrana gelecek.

İFTAR VE SAHUR SOFRALARINA LEZZETLİ TARİFLER



Arda Türkmen'in sunduğu 'Arda'nın Ramazan Mutfağı' iftar ve sahur sofraları için pratik ve lezzetli tarifler sunacak. Şef Arda Türkmen, mutfakta kolayca bulunabilecek malzemelerle çorbalardan ana yemeklere, hamur işlerinden tatlılara kadar çeşitli lezzetler hazırlayarak izleyicilere alternatifler sunacak. Arda'nın Mutfağı Ramazan boyunca hafta içi 12.30'da, cumartesi 13.00, pazar günü 13.45'te izleyiciyle buluşacak.