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Kanal D'de Ramazan ekranı

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#M. Fatih Çıtlak#Kanal D#Ramazan Ekranı
Kanal Dde Ramazan ekranı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 11:51

Kanal D, Ramazan boyunca izleyicilerine özel programlar sunacak. M. Fatih Çıtlak'ın sunduğu 'M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti' ve Arda Türkmen'in hazırladığı 'Arda'nın Ramazan Mutfağı' izleyiciyle buluşacak. 'M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti'nde, 'Ramazan ayının önemi nedir? Ramazan ayında yapılacak en güzel ibadetler hangileridir? Oruç tutarken nelere dikkat etmemiz gerekir?' sorularına yanıt verilecek. 'Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda ise iftar ve sahur sofraları için pratik ve lezzetli tarifler sunulacak.

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İZLEYİCİ SORULARI YANITLANACAK

'M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti', Ramazan ayının huzurunu ve bereketini izleyicilerle buluştururken her gece canlı yayınla ekrana gelecek programda, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) hayatından kesitler ve dualar paylaşılacak. İzleyiciden gelen görüntülü soruların da yanıtlanacağı 'M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti' her gece saat 03.45'te Kanal D'de ekrana gelecek.

İFTAR VE SAHUR SOFRALARINA LEZZETLİ TARİFLER

Arda Türkmen'in sunduğu 'Arda'nın Ramazan Mutfağı' iftar ve sahur sofraları için pratik ve lezzetli tarifler sunacak. Şef Arda Türkmen, mutfakta kolayca bulunabilecek malzemelerle çorbalardan ana yemeklere, hamur işlerinden tatlılara kadar çeşitli lezzetler hazırlayarak izleyicilere alternatifler sunacak. Arda'nın Mutfağı Ramazan boyunca hafta içi 12.30'da, cumartesi 13.00, pazar günü 13.45'te izleyiciyle buluşacak.

 

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#M. Fatih Çıtlak#Kanal D#Ramazan Ekranı

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